Банковский процессинговый центр проведет техработы ночью 31 октября и 7 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр будет проводить техработы ночью 31 октября и 7 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

В эти дни с 00.00 до 4.00 будут проводиться плановые работы по модернизации систем энергообеспечения аппаратно-программного комплекса Банковского процессингового центра.

В это время возможны краткосрочные перерывы в работе комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени и предоставлении других сервисов.-0-