Банковский процессинговый центр увеличил лимит по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до Br80

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до Br80, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БПЦ.

"Банковский процессинговый центр 9 апреля настроил весь парк бесконтактного терминального оборудования, подключенного к предприятию, для проведения операций по бесконтактным карточкам с лимитом до Br80 без ввода ПИН-кода", - сообщили на предприятии.

Ранее в организациях торговли и сервиса платежи без обязательного ввода ПИН-кода были возможны только до Br20.

Таким образом, с 9 апреля при оплате с помощью бесконтактной карточки, банками-эквайерами которых являются Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк и Паритетбанк, систем БЕЛКАРТ, Mastercard, VISA, МИР лимит составляет Br80. При этом лимит по карточкам UPI - Br45.

Первая бесконтактная карточка в Беларуси была персонализирована Банковским процессинговым центром в 2012 году. С тех пор доля бесконтактных платежей растет. В марте текущего года более 50% всех операций банков-клиентов БПЦ было совершено с использованием NFC-технологии. Годом ранее данный показатель составил 30%. За 2019 год бесконтактных операций было проведено в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

Сейчас доля бесконтактных карточек от всех персонализированных карточек ОАО "Банковский процессинговый центр" составляет более 90%. При этом наблюдается стремительный рост операций с помощью смартфона и таких приложений, как Samsung Pay и Apple Pay: по сравнению с 2018-м в 2019 году токенизированных операций было обработано в 11 раз больше.

Банковский процессинговый центр проводит модернизацию оборудования в организациях торговли и сервиса для приема бесконтактных карточек. На сегодня доля такого терминального оборудования предприятия составила порядка 80%.

"БПЦ прогнозирует дальнейший рост бесконтактных платежей в связи с распространением приложений для оплаты смартфоном и развитием инфраструктуры приема бесконтактных карточек", - отметили на предприятии.-0-