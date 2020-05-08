Банку развития увеличен лимит выпуска гособлигаций

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития в 2020 году увеличен до Br525 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 6 мая 2020 года №269/9, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Изначально в 2020 году лимит объема эмиссии облигаций банка был определен в размере Br385 млн.

Банк развития - специализированный финансовый институт, созданный в 2011 году. В числе основных задач банка - финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов при реализации госпрограмм и мероприятий. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.-0-