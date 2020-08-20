Банку развития увеличен лимит выпуска гособлигаций

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития в 2020 году увеличен на Br240 млн до Br765 млн. Это предусмотрено совместным постановлением правительства и Нацбанка от 18 августа 2020 года №493/19, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Это второе увеличение лимита объема эмиссии Банка развития в текущем году. В первый раз такое решение было принято в мае. Тогда лимит был увеличен на Br140 млн до Br525 млн.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Банк развития - специализированный финансовый институт, созданный в 2011 году. В числе его основных задач - финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов при реализации госпрограмм и мероприятий. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.-0-