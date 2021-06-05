Банку развития увеличен лимит выпуска облигаций

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития в 2021 году увеличен до Br1,665 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 3 июня 2021 года №305/6, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Изначально в 2021 году лимит объема эмиссии облигаций банка был определен в размере Br570 млн.

Банк развития - специализированный финансовый институт, созданный в 2011 году. В числе основных задач банка - финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов при реализации госпрограмм и мероприятий. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта.-0-