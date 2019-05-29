Барановичский филиал компании "Белдан" будет поставлять продукцию в Китай

29 мая, Барановичи /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Барановичский филиал ИООО "Белдан" будет поставлять продукцию в Китай. Об этом учредитель компании Николай Говорко сообщил премьер-министру Сергею Румасу во время посещения главой правительства предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас во время посещения предприятия

Николай Говорко рассказал, что предприятие работает всего пятый месяц, его производственная мощность составляет 1400 голов в смену. "Это датская генетика, беконная свинина первой категории," - уточнил он. Ежедневно предприятие отгружает 50 т охлажденной свинины в торговые сети и на мясоперерабатывающие предприятия Беларуси.

"Недели через три-четыре с получением декларации мы отправим первые контейнеры субпродуктов, кишечного и желудочного сырья в Китайскую Народную Республику. До выхода на полную мощность будем отправлять контейнер в день," - сказал Николай Говорко.

По его словам, филиал относится к категории А по европейским нормам. "Это значит, что по стандарту мы полностью соответствуем европейскому предприятию по коммуникациям, способам убоя и утилизации отходов", - пояснил бизнесмен. Все сырье сюда поставляется исключительно со своих комплексов, которые находятся в Ляховичском, Слонимском, Толочинском и Белыничском районах. В планах строительство еще двух комплексов - в Барановичском районе, а также в Могилевской области.

Первый пусковой комплекс предприятия по убою и переработке беконной свинины в Барановичах был введен в эксплуатации в конце декабря 2018 года. С января этого года начался производственный процесс. В настоящее время здесь работают 85 человек, около 30 из которых на линии убоя. За январь-апрель предприятием произведено мяса и субпродуктов на Br9 324 тыс.

"Инвестиции в предприятие составили 9,6 млн евро, - отметил Николай Говорок. - Речь, в частности, об инвестициях в инфраструктуру, строительно-монтажные работы, технологию". В целом проект по организации современного производства по переработке беконной свинины в Барановичах рассчитан до 2021 года.

Премьер-министр посетил сегодня также филиал ЗАО "Атлант" - Барановичский станкостроительный завод. Сергея Румаса проинформировали о ходе реализации инвестиционных проектов по освоению производства высокоэффективных компрессоров серий СН и СНР для бытовых холодильников, а также по внедрению высокопроизводительного технологического процесса производства отливок повышенной точности из высокопрочного и серого чугуна.-0-

Фото Максима Гучека