"Бархим" прорабатывает варианты экспорта продукции в ОАЭ

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Бархим" заинтересовано в продвижении продукции в Объединенные Арабские Эмираты и прорабатывает варианты экспорта в эту страну, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Светлана Шлепцова.

"Из-за коронавирусных ограничений покупки на рынках происходят достаточно осторожно, небольшими партиями. Один из приоритетов развития "Бархима" - сотрудничество со странами ЕС и Объединенными Арабскими Эмиратами. С представителями компаний ОАЭ проводили переговоры в свободной экономической зоне "Брест", они высказали заинтересованность в нашей продукции по цене и качеству", - отметила Светлана Шлепцова.

На новом для себя рынке "Бархим" намерен продвигаться через дистрибьютора. В первую очередь планируется экспортировать товары детской линейки и премиум-сегмента. "Мы уточнили моменты по поводу сертификации, все требуемые документы у нас есть. Ведем переговоры с рядом компаний, которые непосредственно работают на территории ОАЭ", - сказала руководитель предприятия.

Светлана Шлепцова отметила, что основная доля экспорта "Бархима" отправляется в Россию. Продукцию барановичского предприятия можно встретить на прилавках магазинов Литвы и Латвии, Грузии. Прорабатываются варианты поставок в Казахстан и Кыргызстан, товаров эколинейки - в Швецию.

"Бархим" провел ребрендинг, изменились коллекции и рецептура моющих средств. Появились новые линейки продукции: детская, экономсерия, средний стандарт, премиум (экопродукция).-0-