Барьеры на рынке ЕАЭС и возможности их устранения проанализируют на форуме "Евразийская неделя"

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Существующие в Евразийском экономическом союзе барьеры и возможности их устранения будут проанализированы на IV Международном выставочном форуме "Евразийская неделя - 2019", который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

26 сентября на форуме состоится панельная дискуссия "Внутренний рынок ЕАЭС - мифы и реалии", которую проведет член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. "Свободное движение товаров, трудящихся, услуг и капитала на территории ЕАЭС должно быть беспрепятственным, однако во многих случаях государства - члены союза применяют ограничительные меры на внутренних границах, что противоречит базовым принципам Договора о ЕАЭС, - подчеркнули в ЕЭК. - Текущую ситуацию на внутреннем рынке ЕАЭС проанализируют с точки зрения доверия как фактора эффективного функционирования внутреннего рынка без препятствий и гаранта свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках союза".

Представители и эксперты Евразийской экономической комиссии и органов государственной власти, ответственных за экономическую интеграцию, а также бизнес-сообщества во время сессии рассмотрят препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС, оценят текущие возможности ЕЭК по их устранению. Участники обсудят также влияние цифровизации на свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы в ЕАЭС.

"Единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы союза без барьеров, изъятий и ограничений возможно сформировать только через цифровую трансформацию бизнеса и государственного контроля, основанного на цифровой прозрачности, - считает Карине Минасян. - Скорость подобных изменений и будет определять конкурентоспособность ЕАЭС на долгие годы. Нам необходимо разобраться, как решать эту задачу при помощи "цифры".

К участию в дискуссии приглашены заместитель министра экономики Беларуси Елена Перминова, заместитель министра экономики Армении Варос Симонян, вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова, специальный представитель правительства Кыргызстана по делам ЕАЭС Алмаз Сазбаков, заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В нынешнем году его повестка ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС. Программа предполагает организацию более 20 площадок по трем направлениям: стратегическому, партнерскому, молодежному. В форуме примут участие более 2 тыс. человек.-0-