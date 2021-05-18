Барташевич: Беларусь располагает эффективной и развитой метрологической инфраструктурой

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь располагает эффективной и развитой метрологической инфраструктурой. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции "Новации и направления развития метрологии в Беларуси" первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь располагает эффективной и развитой метрологической инфраструктурой, которая включает государственную метрологическую службу (в нее входят Национальный метрологический институт (БелГИМ) и 16 организаций Госстандарта), а также метрологические службы органов госуправления и предприятий страны", - сказал Дмитрий Барташевич.

Возглавляет государственную метрологическую службу Госстандарт, осуществляющий проведение единой госполитики и координацию деятельности в области обеспечения единства измерений.

По словам первого заместителя, в текущем году началась полноценная реализация обновленного закона Беларуси "Об обеспечении единства измерений", который вступил в силу с 27 ноября 2020 года. "Он направлен на комплексное и системное согласованное правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения единства измерений на современном уровне. Обновленный закон отвечает положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), учитывает документы международных организаций по метрологии, опыт Европейского союза. Законом в большей степени разграничены полномочия государственной метрологической службы, юридических лиц (их метрологических служб) и иных субъектов по выполнению работ по обеспечению единства измерений в регулируемой (сфера законодательной метрологии) и нерегулируемой областях", - рассказал Дмитрий Барташевич.

Обновленным законом предусмотрено создание Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений. "Этот ресурс будет содержать нормативную правовую базу в области обеспечения единства измерений, блок международных требований в данной сфере, также необходимую информацию о национальных эталонах и т.д.", - пояснил он.

Ежегодно 20 мая белорусские метрологи вместе с мировым метрологическим сообществом отмечают Всемирный день метрологии. Данный праздник приурочен к подписанию в 1875 году Метрической конвенции - документа, который заложил основу для глобального сотрудничества в области измерений. Полноправным членом Метрической конвенции Беларусь является с 13 января 2000 года.

"Традиционно Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом. В текущем году он звучит так: "Измерения для здоровья", что подчеркивает важность измерений в сохранении и защите здоровья людей", - подчеркнул представитель Госстандарта.

Он отметил, что сегодня основное международное внимание сосредоточено на вопросах преодоления последствий пандемии COVID-19. Опыт и возможности метрологических организаций по всему миру востребованы для решения новых задач в области здравоохранения.

"Метрология играет центральную роль в сохранении здоровья, повышении качества жизни, в научных открытиях и инновациях, промышленном производстве, международной торговле. Все аспекты жизнедеятельности современного человека в той или иной степени зависят от точности, единства и достоверности проводимых измерений", - констатировал Дмитрий Барташевич.-0-

В Беларуси до конца 2025 года планируется создать еще 9 национальных эталонов

Фото Максима Гучека