Башкортостан хочет расширить сборку белорусских тракторов и заинтересовался беспилотниками

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Башкортостан хочет расширить сборку белорусских тракторов у себя в республике. Об этом заявил сегодня журналистам глава Башкортостана Радий Хабиров после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Башкортостане белорусские колесные тракторы собирают на предприятии "Башсельхозтехника". Но в республике сейчас остро нуждаются в гусеничных тракторах.

"У нас семь миллионов гектаров пашенных земель - это огромные объемы. И нам нужны гусеничные тракторы - не десятки, а сотни. Поэтому мы с нашими коллегами из Министерства промышленности Беларуси будем прорабатывать вопрос о возможной сборке гусеничных тракторов на базе нашей республики. Это интересно и белорусским предприятиям, и нам", - отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана также упомянул высокие компетенции конструкторского бюро "Беспилотные вертолеты". Он рассказал, что в республике на Кумертауском вертолетном заводе скоро начнут производить небольшой беспилотный вертолет БАС-200. По его словам, это направление может стать еще одной точкой соприкосновения в сотрудничестве Беларуси и Башкортостана. "Мы у себя в республике создали кластер беспилотной авиации, он только в начальной стадии развития. Полагаю, с учетом компетенций Беларуси у нас может получиться", - сказал Радий Хабиров.

В Башкортостане также заинтересовались белорусским опытом производства трамваев. Каковы перспективы кооперации в этом направлении, специалистам еще предстоит изучить.

Во время визита делегации Башкортостана в Минске пройдет заседание рабочей группы по двустороннему сотрудничеству. На нем российские гости презентуют свой инвестиционный и экономический потенциал и проведут переговоры с белорусскими предприятиями.

Как сообщалось, во время встречи с главой Башкортостана Александр Лукашенко заявил о возможности для скорейшего восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном: в лучшие годы он составлял $700 млн. В перспективе, убежден Президент, стороны в силах увеличить этот показатель до $1 млрд.

По его данным, за 9 месяцев 2021 года товарооборот составил $280 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 16%. "Визит столь представительной делегации в это непростое время для нас является знаменательным. Наша главная задача очевидна и вполне решаема - как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот, те показатели, которые мы имели", - подчеркнул глава государства.-0-