Батура: экономическую эффективность сотрудничества породненных городов необходимо повысить

17 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экономическая эффективность от сотрудничества с породненными городами зарубежных стран должна возрасти. Такую точку зрения выразил председатель правления белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура сегодня на отчетно-выборном собрании этого объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Борис Батура подчеркнул, что экономическая составляющая является одной из важнейших в деятельности организации. За последние годы наблюдается хорошая динамика увеличения товарооборота между белорусскими городами, районами и их партнерами, а также реализации инвестиционных программ. Налажен постоянный обмен опытом в различных сферах, в том числе городского самоуправления, расширилось количество обменов в области культуры и образования, международных программ.

Всего в состав БООПГ входят 34 белорусских города, которые имеют 451 побратима в 38 странах мира. Расширяется количество стран, с которыми взаимодействуют белорусские партнеры.

Ответственный секретарь общественной организации Нина Иванова рассказала, что на протяжении последних трех лет состоялись 5 двусторонних международных встреч. В 2017 году прошли 9-я встреча городов-побратимов Беларуси и России (в Могилеве), встреча городов Поморского воеводства с побратимскими городами Беларуси (в Гданьске), 4-я встреча городов-побратимов Беларуси и Польши (в Барановичах). В 2018 году состоялись 10-я встреча городов-побратимов Беларуси и Германии (в Виттенберге). В 2019 году в Молодечно встречались белорусские и польские города-побратимы.

Было отмечено активное международное сотрудничество таких городов, как Могилев, Брест, Жодино, Новополоцк, Барановичи, Пинск, Кобрин, Несвиж, Гродно и многих других.

Новыми членами БОО "Породненные города" стали Смолевичи, Круглое, Волковыск. Наряду с этим рассматривался вопрос исключения из общественной организации трех городов, которые не проявляют активности, не принимают должного участия в деятельности организации. На отчетно-выборном собрании Борис Батура переизбран председателем белорусской общественной организации "Породненные города".

В планах работы на текущий год - проведение встреч городов-побратимов Беларуси и Германии, Беларуси и России, Беларуси и Украины.-0-