28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до Br16,9. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 марта 2019 года №197, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

На данный момент базовая арендная величина составляет Br16,11.

Базовая арендная величина используется при расчетах арендной платы при аренде площадей, которые находятся в государственной собственности. Это применимо к собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.-0-