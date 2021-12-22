Базовая ставка с 1 января вырастет до Br207

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2022 года размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций будет равен Br207. Соответствующее постановление Совмина от 21 декабря 2021 года №738 "Об оплате труда отдельных категорий работников" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Базовая ставка - основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций, получающих субсидии. То есть для этой категории и установлен новый размер данного норматива - Br207. В настоящее время базовая ставка равна Br198. Такой ее уровень был установлен правительством с 1 августа 2021 года.

Согласно прогнозу основных параметров социально-экономического развития Беларуси на 2022 год планируется увеличение базовой ставки до Br210 в 2 этапа. На первом увеличение составит 4,5%.

"Принятое решение затронет порядка 850 тыс. работников бюджетной сферы", - отметили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве добавили, что в текущем году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране (номинальный - 114,6%, реальный - 104,8%). За январь - октябрь темп роста номинальной начисленной зарплаты бюджетников по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 114,9%, реальный - 105,1%.

Кроме того, постановлением увеличивается размер единовременной выплаты на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) педагогическим работникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, а также педагогическим работникам в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций и приравненных к ним. С 1 января 2022 года размер выплаты будет равен не 0,5 оклада, а полному его размеру с учетом педагогической (учебной) нагрузки. Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, на реализацию такого двойного повышения будет направлено порядка Br120 млн.-0-