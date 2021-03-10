БелАЭС будет готова к инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию в конце апреля - начале мая

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская АЭС будет готова к итоговой инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока ориентировочно в конце апреля - начале мая. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Ольга Луговская в пресс-центре БЕЛТА.

"В соответствии с графиком сооружения, БелАЭС будет готова ориентировочно в конце апреля - начале мая пригласить нас на площадку для проведения итоговой инспекции перед принятием решения о выдаче лицензии на эксплуатацию", - сказала Ольга Луговская.

По ее словам, процесс лицензирования Белорусской АЭС в контексте коммерческой эксплуатации стартовал еще в 2017 году. "Атомная станция должна доказать, что эксплуатация будет безопасной. Для этого проводится экспертиза, рассматриваются документы, обосновывающие безопасность. Процесс долгий, наукоемкий и ресурсоемкий, в него вовлечено большое количество экспертов. Проводит экспертизу безопасности Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны Национальной академии наук Беларуси", - отметила начальник Госатомнадзора.

Вторая составляющая лицензионного процесса - оценка соответствия. Она связана с физической готовностью объекта, с реализацией проектных решений непосредственно на площадке. Третья составляющая - готовность эксплуатирующей организации и ее персонала.

"Согласно графику работ, атомная станция подойдет к завершению первой части этапа опытно-промышленной эксплуатации где-то к концу марта. Затем пройдет комплексное апробирование. К этому моменту должны быть завершены все работы, касающиеся экспертизы безопасности, и дана оценка готовности эксплуатирующей организации выполнять свою функцию. Госатомнадзор подготовит заключение, которое будет вынесено на коллегию МЧС для принятия решения о выдаче лицензии", - проинформировала Ольга Луговская.

За неделю - две до принятия окончательного решения планируется провести общественные слушания. Госатомнадзор расскажет, на каком основании сделаны выводы о возможности выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

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