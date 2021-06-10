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10 июня 2021, 12:56

БелАЭС будет введена в строй планово и в срок, невзирая на "крики и вопли" отдельных стран - Лукьянов

Фото из архива
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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение в строй Белорусской атомной электростанции будет идти планово и в срок, невзирая на "крики и вопли" со стороны отдельных стран. Уверенность в этом высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол подчеркнул, что реализация такого крупного совместного с Россией проекта, как строительство атомной электростанции в Островце, идет успешно, по графику. Проводятся необходимые тестовые и разрешительные процедуры. Однако в информационном поле по отношению к БелАЭС есть негатив, прежде всего со стороны балтийских стран и в первую очередь Литвы. Евгений Лукьянов рассказал, что все "причитания" по поводу строительства БелАЭС - от лукавого. "Все будет введено в строй в срок. А когда появляются крики и вопли... Извините меня за цинизм, но меня когда хвалят, я напрягаюсь. А когда ругают - значит, в правильном направлении идем, товарищи. Нужно понимать, кто ругает", - сказал посол.

/Будет дополнено/.-0-

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