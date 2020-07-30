БелАЭС откроет новые возможности для развития экономики - Каранкевич

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции будет содействовать реализации инновационных проектов в различных отраслях экономики. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала "Ошмянские электрические сети" РУП "Гродноэнерго", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Это новые возможности для роста экономики, широкого внедрения инноваций, важный элемент устойчивого развития страны", - подчеркнул Виктор Каранкевич. Он проинформировал участников встречи о ходе реализации проекта по сооружению атомной электростанции, уделив внимание ее безопасности и экологичности.

Речь также шла об основных результатах модернизации белорусской энергетической системы, в том числе объектов электроэнергетики. В соответствии с поручениями главы государства за последние 10 лет в Беларуси реконструировано 25 электростанций, построено и модернизировано порядка 3 тыс. МВт, или около 30% всех генерирующих мощностей страны. Крупнейшие из них - Лукомльская и Березовская ГРЭС, Минская ТЭЦ-5. Проведена работа по реконструкции и строительству электрических подстанций, высоковольтных и распределительных линий электропередачи, общая протяженность которых в настоящее время составляет 280 тыс. км.

В завершении встречи министр ответил на вопросы работников предприятия, которые касались жилищного строительства, реконструкции электросетей в целях использования электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, перспектив дальнейшего развития отрасли. На каждый вопрос Виктор Каранкевич дал разъяснения, а обращения, требующие детальной проработки, взял на личный контроль.

Филиал "Ошмянские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" осуществляет электроснабжение потребителей четырех районов: Ошмянского, Сморгонского, Островецкого и Ивьевского. На обслуживании филиала находятся более 17 тыс. потребителей электроэнергии. На предприятии работают 680 человек.-0-