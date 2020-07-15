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15 июля 2020, 13:01

БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта - Каранкевич

Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская атомная электростанция откроет новые возможности для развития электротранспорта. Об этом сказал министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня во время Дня электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства приняты решения по стимулированию использования электротранспорта, развитию электрозарядной инфраструктуры. Все это уже создало основу для успешного продвижения электромобилей на внутреннем рынке, также это и новые рабочие места, и создание более комфортных условий для жизни граждан страны, - сказал Виктор Каранкевич. - Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции откроет новые возможности для развития отрасли. Это надежный и чистый источник энергии в нашей стране, который создаст стимул к развитию не только электротранспорта, но и науки, медицины, промышленности в целом. Это внедрение в экономику новых технологий".

"Уже сейчас мы имеем положительную динамику в электропотреблении на цели электрозарядки транспорта. Если в 2019 году этот показатель составил 3,8 млн кВт.ч, то за первый квартал текущего года - 2 млн кВт.ч. В целом к концу года мы ожидаем выйти на 12 млн кВт.ч. Рост потребления увеличится более чем в три раза к уровню прошлого года", - пояснил он.

По словам министра, глава государства точно отметил, что электротранспорт - это будущее: по оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка в мире будет электрическим. "Использование электротранспорта - это и снижение вредных выбросов в атмосферу, и оздоровление городской среды, и повышение безопасности на дорогах, поэтому развитие данного сегмента - важный приоритет для Беларуси", - добавил министр.

Виктор Каранкевич также поблагодарил администрацию индустриального парка "Великий камень" и китайских партнеров за поддержку в организации Дня электротранспорта. "На площадке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" такое мероприятие проводится впервые. Надеюсь, это станет хорошей традицией в будущем", - подчеркнул он.

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