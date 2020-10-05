БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская АЭС получила седьмую связь с энергосистемой Беларуси - подключена высоковольтная линия электропередачи "БелАЭС - Россь", сообщили БЕЛТА в секторе по работе со СМИ ГПО "Белэнерго".

Линия протяженностью 250 км связала высоковольтное распределительное устройство Белорусской АЭС с подстанцией 330 кВ "Россь", обеспечив в дальнейшем передачу энергии от АЭС в западную часть энергосистемы республики. Это самая протяженная линия электропередачи ВЛ-330 кВ в энергосистеме Беларуси.

Оборудование распредустройства на БелАЭС, связанного с этой линией электропередачи, и оборудование самой линии электропередачи находятся сейчас в режиме комплексного опробования. "Включение высоковольтной линии "БелАЭС - Россь" позволит обеспечивать оптимальные режимы энергосистемы как до, так и после ввода в работу энергоблоков Белорусской АЭС", - пояснили в "Белэнерго".

Как уже сообщалось, ранее были включены 6 воздушных линий электропередачи, обеспечивающих связь АЭС с энергообъектами системообразующей сети Беларуси (подстанциями 330 кВ). Эти линии электропередачи обеспечены надежной защитой от разных видов коротких замыканий.

"В процессе включения высоковольтных линий электропередачи, связывающих Белорусскую АЭС с энергосистемой, диспетчерский персонал вместе со специалистами служб режимов, релейной защиты и другими службами решали сложные, в том числе и нестандартные, задачи. Организовывались временные линии электропередачи, пересчитывались характеристики и уставки релейной защиты для надежной работы энергосистемы в условиях постоянных изменений. Все это делалось, чтобы выдержать стандарты качества электроснабжения потребителей при соблюдении оптимальных режимов работы энергосистемы", - пояснили в "Белэнерго".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергетический пуск первого энергоблока планируется 7 ноября 2020 года. Ввод второго энергоблока предусмотрен в 2022 году.-0-