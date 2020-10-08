БелАЭС разрешили выполнение на первом блоке физических экспериментов на малой мощности

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения физических экспериментов на малой мощности на энергоблоке №1, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзора).

"Коллегией МЧС 8 октября принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. Это дополнение позволяет приступить к переходу на минимально контролируемый уровень мощности и проведению физических экспериментов на малой мощности реактора энергоблока №1", - сообщили в Госатомнадзоре.

Кроме того, БелАЭС получила право на выполнение работ по обращению с эксплуатационными радиоактивными отходами.

"Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность", - отметили в пресс-службе.

Первая загрузка штатной активной зоны, испытания в подкритичном состоянии реакторной установки, выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация разрешаются после проверки готовности к соответствующим этапам ввода в эксплуатацию АЭС и получения специальных разрешений (лицензий).

После завершения этих этапов рассмотрят вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Она выдается до начала работы государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

Госатомнадзор обращает внимание: перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС будут проведены общественные слушания. Их цель - доведение до общественности информации о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом".-0-