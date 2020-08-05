Белагропромбанк получил гарантии правительства по кредитам стеклозаводу "Неман"

На стеклозаводе "Неман". Фото из архива

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белагропромбанк" получило гарантии правительства Беларуси в погашении остатков основного долга по кредитам, привлеченным ОАО "Стелозавод "Неман". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №457 от 31 июля 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, гарантии предоставлены в 2020 году по кредитам, привлеченным стеклозаводом "Неман" на реализацию инвестиционных проектов. Плата за предоставление правительственных гарантий взиматься не будет.

Речь идет о 14 кредитных договорах предприятия в евро и рублях, срок их погашения - 31 декабря 2035 года. Кредиты предоставлялись в 2008-2010 и 2014 годах. На 1 мая текущего года остаток по основному долгу составлял 18,35 млн евро и Br3,73 млн.

Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-