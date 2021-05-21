Белагропромбанк презентовал карту "Драйв" для автомобилистов!

Презентация нового карточного продукта – карты Visa Drive Белагропромбанка прошла 20 мая в кинотеатре SilverScrean (Арена-Сити) в присутствии почетных гостей, клиентов, партнеров, представителей банка, блогеров, журналистов. О том, какие преимущества несет в себе этот эксклюзивный, современный продукт, читайте в нашем репортаже.

Кинотеатр SilverScrean в день презентации новой карточки Белагропромбанка был оформлен в стиле "драйв"

Запуск нового продукта – карты "Драйв" Белагропромбанка – прошел ярко и динамично. Безусловно, главным акцентом мероприятия стала сама презентация карты, о которой гостям рассказала операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова. В начале же вечера гостей ожидала локация активностей в стиле "драйв": смоделированная гоночная трасса с радиоуправляемыми машинками, фотозоны автогоночной тематики, а также кейтеринг. А зажигательное шоу барабанщиков и показ рекламного ролика создали в зале особую атмосферу движения и мощной энергетики. Увенчался презентационный вечер просмотром фильма "Форсаж 9".

Сегодня в мире банковских продуктов карточки занимают, пожалуй, лидирующее место по интересу к ним клиентов. Карточка – это уровень комфорта, статуса, стильный аксессуар, основной платежный инструмент. И карточки бывают разные – для разных категорий держателей и для разных целей. В Белагропромбанке есть все виды карточек и даже больше.

Шоу барабанщиков на презентации карточки "Драйв" Белагропромбанка

Презентацию карты "Драйв" провела операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова

– Карта "Драйв" – это в первую очередь карта для автолюбителей, соответственно, акцент сделан на автомобильные сервисы, – отметила Анна Свистунова. – Это, конечно же, манибэк два процента при совершении операций на заправках, на точках технического обслуживания и один процент на все безналичные операции. Второй важный момент – балльная программа "Энергия твоего пути". Это возможность поменять баллы, накопленные за безналичные операции, на услуги, которые будут интересны автолюбителю. Например, "уставший водитель", замена колеса и прочее. А чтобы жизнь автолюбителя была ярче, мобильнее, интереснее, предусмотрена возможность обмена баллов на промокоды наших партнеров – гипермаркетов, страховых компаний, интернет-магазинов.

Анна Свистунова также подчеркнула, что в ближайшее время среди держателей карты "Драйв" будет разыгран месячный объем бензина.

Карту "Драйв" Белагропромбанка можно было оформить прямо во время официальной презентации

Зона активности для маленьких гостей мероприятия – гоночная трасса с радиоуправляемыми машинками

Итак, все о карточке "Драйв":

Формат карточки и операции

1. "Драйв" – это карточка платежной системы VISA. Она выпускается в формате MINI в комплекте с брелоком-картхолдером, поскольку карточка ориентирована на автолюбителей и должна обеспечить своему держателю удобство в использовании.

2. Карточка "Драйв" имеет магнитную полосу и бесконтактный интерфейс, поэтому позволяет совершать операции в большинстве устройств, в том числе – в любых объектах торговли и сервиса, на АЗС и СТО, и, конечно, ее можно добавлять в любые из функционирующих в Беларуси платежных сервисов, таких как ApplePay, Samsung Pay, Кошелёк Pay и др.

3. Использование карточки рассчитано в первую очередь на бесконтактные способы взаимодействия с терминалом.

Карту "Драйв" можно прикрепить к ключу от авто. Такой мобильный миниатюрный платежный аксессуар очень удобен для расчетов и хранения. С помощью такой мини-карты можно сэкономить место в сумочке. Но экономией места в сумочке мы не ограничились. Карточка позволяет сэкономить и свой бюджет, причем существенно!

Скидки

1. По карточке "Драйв" действует money-back в размере 2% по операциям на автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания.

2. Во всех остальных организациях торговли и сервиса действует money-back в размере 1%.

Широкая программа лояльности

Скидки по программам страхования

В рамках партнерской программы с БРУСП "Белгосстрах" держателям карточки "Драйв" будут предоставляться следующие скидки:

1. При оформлении страхового полиса в подразделениях БРУСП "Белгосстрах": предоставляется скидка 5% на страхование КАСКО; скидка 5% на добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2. При оформлении страхового полиса в подразделениях банка предоставляется скидка 15% на страхование "Экспресс" от травм.

Программа лояльности "Энергия твоего пути"

Данная программа предусматривает получение ценных бонусов от партнеров банка за совершение своих обычных ежедневных покупок по карточке "Драйв". За каждые потраченные 100 белорусских рублей начисляется 1 балл. Накопление и обмен баллов происходят в мобильном приложении банка.

Накопленные баллы можно поменять на промокод с полезными услугами для вашего автомобиля от нашего партнера "Авто–Ассистанс плюс":

3 балла – информационная помощь.

6 баллов – услуги техпомощи на выбор: подкачка/замена колеса при его наличии, запуск двигателя от внешнего источника, подвоз топлива.

12 баллов – услуги "уставший водитель" и "вскрытие замков".

15 баллов – услуги эвакуации авто.

Но мы хотим, чтобы автолюбители заботились не только о своем автомобиле, но и о себе, поэтому пошли дальше и пригласили в программу таких партнеров, которые сделают вашу жизнь вкуснее, технологичнее, чище, прекраснее и мобильнее. Это следующие партнеры:

торговая сеть Белмаркет;

сеть пиццерий Papa Johns;

онлайн-гипермаркет 21vek.by;

сеть магазинов "Мила";

сеть АЗС Газпромнефть.

За баллы, полученные в рамках программы "Энергия твоего пути", вы также можете получить промокоды у вышеназванных партнеров:

9 баллов – промокод на 10 рублей;

18 баллов – промокод на 20 рублей.

Карточка будет выпускаться бесплатно, а ежемесячное обслуживание – 1,99 бел.рублей – легко окупается только за счет money-back при совершении покупок всего на 200 бел.рублей. А если вы тратите по карточке, например, 600 рублей в месяц (из них 200 – на заправках), то ежемесячно заработаете 8 рублей money-back (8 – 1.99 = 6.01) и 6 баллов, на которые можно, например, раз в два месяца получить информационную помощь на дороге и заправиться на 10 рублей на АЗС Газпромнефть.

Согласитесь, интересный продукт, выгодный, симпатичный и нужный! Надеемся, что карта "Драйв" вам понравится и станет надежным помощником на вашем автомобильном пути.