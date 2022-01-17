Белагропромбанк приглашает клиентов и партнеров к участию в республиканском кейс-чемпионате "АГРО 4.0"

С 1 января по 27 мая 2022 года Белагропромбанк проводит республиканский кейс-чемпионат "АГРО 4.0", ключевой особенностью которого станет цифровая трансформация бизнеса. В данном чемпионате примут участие предприниматели и креативная молодежь, проекты будут направлены на решение самых различных бизнес-задач.

Мы живем в эпоху активного создания цифровых платформ и сервисов. Сегодня в выигрышном положении оказываются компании, способные адаптировать свои бизнес-процессы и стратегию под новые условия.

Белагропромбанк предоставляет возможность своим клиентам, представителям малого и среднего бизнеса, решить задачи цифровизации собственного бизнеса, предоставив кейсы в номинации "C2C: corn to coin" (от зернышка к монетке).

Формулировка бизнес-кейса, задачи – это дополнительная возможность посмотреть на свой бизнес со стороны, по-новому.

В подготовке кейс-решений примут участие молодые креативные ребята, которые погрузятся в конкретную проблему, предложат оптимальное решение.

Если вы не являетесь пока корпоративным клиентом нашего банка, но вас заинтересовал данный проект, то самое время начать бизнес с надежным партнером.

"Smart city" – социальная номинация кейс-чемпионата.

Приглашаем стать партнерами проекта "АГРО 4.0" компании и организации, для которых актуально направление "умный город" и перед которыми стоят вопросы экологии, оцифровки большого объема информации, создания различных сервисов, помогающих подстраивать город под каждого конкретного горожанина, его потребности и жизненные ситуации. Можно сформулировать свои задачи в бизнес-кейсы, направленные на разработку идей по созданию взаимосвязанной системы коммуникативных и информационных технологий, и в итоге получить перспективные проекты решений стоящих перед ними задач.

И клиенты банка, и партнеры кейс-чемпионата, представившие бизнес-кейсы, получат также возможность заявить о своем деле, поучаствовать в нетворкингах, стать частью экосистемы республиканского проекта "АГРО 4.0".

Присоединиться к кейс-чемпионату "АГРО 4.0" можно в три шага.

1. Ознакомьтесь с Положением о проведении республиканского кейс-чемпионата на сайте.

2. Скачайте Форму для предоставления бизнес-кейса клиента, партнера Белагропромбанка.

3. Заполните форму, сформулировав там же бизнес-кейс (проблему), и направьте на электронный адрес hrconnect@belapb.by с пометкой "Кейс-чемпионат".

Бизнес-кейсы от клиентов и партнеров принимаются до 24.01.2022.

На все ваши вопросы готовы ответить по тел. +37529 149 17 64 (А1, Viber).

Ждем ваши заявки на участие в кейс-чемпионате "АГРО 4.0"!

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