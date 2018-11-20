Белагропромбанк привлек кредит ЕИБ на 50 млн евро для развития малого и среднего бизнеса

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белагропромбанк привлек кредит сроком на 6 лет в размере 50 млн евро от крупнейшего европейского финансового института для развития малого и среднего бизнеса, сообщили БЕЛТА в управлении маркетинга и общественных связей банка.

Соглашение между ОАО "Белагропромбанк" и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) подписано сегодня. "Учитывая масштабы бизнеса ЕИБ (банк по размеру активов опережает ЕБРР и сопоставим с МВФ), заключенное соглашение свидетельствует о высоком авторитете банковской системы нашей страны, в частности Белагропромбанка, на финансовом рынке стран Западной и Центральной Европы", - отметили в банке.

Кредитное соглашение уникально как по сумме, так и по условиям. Низкий процент заимствования средств Белагропромбанком, а также лояльные условия по предоставлению ЕИБ ресурсов дадут возможность существенно снизить финансовую нагрузку с предприятий в части процентной ставки и срочности возврата ресурсов.

Как отметил во время подписания соглашения председатель правления Белагропромбанка Анатолий Лысюк, Белагропромбанк имеет высокую репутацию надежного финансового партнера в Беларуси и за рубежом. "За последние годы банком сделано очень много с точки зрения улучшения взаимодействия с клиентами, достигнуты значительные положительные результаты работы на международном финансовом рынке, позволяющие успешно осуществлять финансирование проектов клиентов. Все это позволило подготовить и реализовать данную сделку в достаточно сжатые сроки", - сказал он.

В настоящее время на обслуживании в банке находятся около 40 тыс. юридических лиц различной формы собственности. Среди них 90% - это клиенты малого и среднего бизнеса, сотрудничество с которыми не ограничивается только расчетно-кассовым обслуживанием. Сегодня это финансирование экспорта, импорта и другие активно реализуемые банком продукты.

Претендовать на получение средств привлеченного кредита смогут предприятия - представители малого и среднего бизнеса численностью до 250 человек с долей участия государства в уставном фонде не более 25% (в некоторых исключениях - до 50%). "Процентная ставка будет зависеть от условий каждой конкретной сделки, но в любом случае предложение Белагропромбанка будет очень привлекательным среди аналогичных программ, имеющихся на белорусском рынке, - добавил Анатолий Лысюк. - Планируется, что срок предоставления банком заемных средств составит для наших клиентов до шести лет, процентная ставка будет на уровне 3% годовых."

Кредитные средства могут быть направлены на покупку, обновление или расширение материальных активов, инвестиции в нематериальные активы, а также на потребности средне- и долгосрочного оборотного капитала. При этом страна происхождения товара значения не имеет. Целевое использование финансовых ресурсов будет контролироваться Белагропромбанком и ЕИБ.

Белагропромбанк - один из крупнейших банков страны - создан в 1991 году, 91,3% акций принадлежат Госкомимуществу Беларуси.

Европейский инвестиционный банк - государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств - членов ЕС. По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.-0-