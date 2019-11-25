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Экономика
25 ноября 2019, 10:17

Белагропромбанк привлек очередную кредитную линию Европейского инвестиционного банка

В ходе визита правительственной делегации, возглавляемой премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом, на инвестиционный саммит Европейского банка реконструкции и развития для стран "Восточного партнерства", проходящий в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, 22 ноября 2019 года состоялась торжественная церемония подписания уже второго кредитного соглашения между ОАО "Белагропромбанк" и Европейским инвестиционным банком.

Соглашение о предоставлении банку новой кредитной линии в размере 20 млн. евро сроком на 6 лет подписано заместителем Председателя Правления Белагропромбанка Сергеем Чугаем и вице-президентом ЕИБ Лилианой Павловой.

Новые кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка являются очередным шагом на пути реализации ключевого направления долгосрочной стратегии Белагропромбанка по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря успешной работе команды банка с ЕИБ в рамках первого соглашения о предоставлении кредитной линии, подписанного в ноябре 2018 года. Ресурсы ЕИБ в общем объеме 50 млн. евро были получены Белагропромбанком в феврале 2019 года и за короткий срок в полном объеме использованы на кредитование порядка 150 реальных проектов малого и среднего бизнеса. Банк в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, что и позволяет вести диалог с международными кредиторами о реализации новых совместных проектов.

Высокое доверие европейских партнеров в лице опорного банка Евросоюза, второй год подряд предоставляющего банку заемные ресурсы на выгодных условиях, свидетельствует о безупречной репутации Белагропромбанка на международной арене, исключительной платежной дисциплине и профессионализме команды банка, способной реализовывать самые амбициозные проекты с зарубежными партнерами любого масштаба.

Белагропромбанк благодарит команду Европейского инвестиционного банка, а также всех участников данного проекта и поздравляет с его успешной реализацией.

Справочная информация: Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств — членов ЕС. По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.

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