9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белагропромбанк привлек синдицированный кредит европейских банков на 40 млн евро, сообщили БЕЛТА в банке.
"Сделка стала крупнейшей среди всех синдицированных сделок, реализованных Белагропромбанком исключительно с европейскими партнерами", - прокомментировали в банке.
Объем предоставленных Белагропромбанку европейскими финансовыми институтами ресурсов удвоен по сравнению с аналогичной сделкой, организованной банком в 2016 году, и составил 40 млн евро. Срок предоставления ресурсов банку также удвоен по сравнению с предыдущей сделкой - 1 год с опцией пролонгации на аналогичный срок. При этом стоимость заимствования существенно снижена, отметили в банке.
Ресурсы будут направлены на поддержку внешнеторговых проектов клиентов Белагропромбанка с их европейскими партнерами.
Белагропромбанк самостоятельно выступил в роли организатора сделки. Участниками сделки стали банки из 5 стран - Германия, Португалия, Чехия, Албания, Нидерланды.
Белагропромбанк является одним из крупнейших банков страны. Создан в 1991 году, 91,3% акций принадлежат Госкомимуществу Беларуси.-0-
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