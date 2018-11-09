9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белагропромбанк привлек синдицированный кредит европейских банков на 40 млн евро, сообщили БЕЛТА в банке.

"Сделка стала крупнейшей среди всех синдицированных сделок, реализованных Белагропромбанком исключительно с европейскими партнерами", - прокомментировали в банке.

Объем предоставленных Белагропромбанку европейскими финансовыми институтами ресурсов удвоен по сравнению с аналогичной сделкой, организованной банком в 2016 году, и составил 40 млн евро. Срок предоставления ресурсов банку также удвоен по сравнению с предыдущей сделкой - 1 год с опцией пролонгации на аналогичный срок. При этом стоимость заимствования существенно снижена, отметили в банке.

Ресурсы будут направлены на поддержку внешнеторговых проектов клиентов Белагропромбанка с их европейскими партнерами.

Белагропромбанк самостоятельно выступил в роли организатора сделки. Участниками сделки стали банки из 5 стран - Германия, Португалия, Чехия, Албания, Нидерланды.

Белагропромбанк является одним из крупнейших банков страны. Создан в 1991 году, 91,3% акций принадлежат Госкомимуществу Беларуси.-0-