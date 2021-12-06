Белагропромбанк развивает сотрудничество с банками КНР

В свете активного развития экономического и делового сотрудничества Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой, а также недавнего подписания Президентом Беларуси Директивы №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем, один из ведущих государственных банков страны – ОАО "Белагропромбанк" – сегодня инициирует и устанавливает взаимодействие с банком Китайской Народной Республики.

В начале декабря текущего года в китайском банке на имя ОАО "Белагропромбанк"открыты корреспондентские счета. Сотрудничество в области расчетов значительно расширит возможности клиентов банка по ведению бизнеса в Китае. Наличие прямых корреспондентских счетов позволит клиентам – как юридическим, так и физическим лицам – проводить расчеты с деловыми партнерами и контрагентами, находящимися на территории Китайской Народной Республики, в том числе и в местной валюте, в максимально короткие сроки и с минимальными издержками.

Восточный вектор развития деловых отношений Белагропромбанка с иностранными банками сегодня имеет тенденцию к активизации. Так, осенью 2021 года Белагропромбанком были подписаны соглашения о сотрудничестве с узбекскими банками АКБ "Кишлок курилиш банк" и АО "Асакабанк". Такое партнерство позволит укрепить позиции Белагропромбанка как на внутреннем, так и на международном экономических рынках.

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551

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