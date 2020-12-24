Белагропромбанку передадут акции "Полесья" и Светлогорского ЦКК для реструктуризации задолженности

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белагропромбанку передадут акции ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" и Светлогорского целлюлозно-картонного комбината для реструктуризации их задолженности. Позиция представителей государства по реструктуризации задолженности определена в постановлении Совета Министров от 23 декабря 2020 года №755, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Задолженность "Полесья" по оплате процентов и пеней на общую сумму Br5,7 млн реструктуризируют путем передачи Белагропромбанку 228 тыс. акций дополнительного выпуска.
Банку также передадут 793,6 млн акций Светлогорского ЦКК для реструктуризации долга по оплате просроченных процентов на общую сумму Br7,9 млн.
Концернам "Беллесбумпром" и "Беллегпром", Белагропромбанку поручено принять меры по реализации постановления.-0-