Беларусь будет готова ввести маркировку молочной продукции в срок - Минсельхозпрод

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет готова ввести маркировку молочной продукции в срок, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема маркировки молочной продукции обсуждается уже около двух лет. Мы все это время работали над тем, чтобы адаптировать к этому все технологические процессы. Есть несколько способов маркировки: либо в упаковочную линию встраивается дополнительное оборудование, либо упаковка сразу заказывается с нанесением маркировки и потом цифруется специальным образом. Этот вопрос находится на постоянном контроле Минсельхозпрода и Министерства по налогам и сборам. Мы технически готовы, способы печати проработаны, поэтому к нужным срокам Беларусь будет готова ввести маркировку молочной продукции", - заявил Алексей Богданов.

Как сообщалось, Совет Евразийской экономической комиссии в конце 2020 года утвердил перечень видов молочной продукции, которые будут маркировать средствами идентификации. Документ предполагает три этапа введения обязательной маркировки товаров на всей территории ЕАЭС. До 1 июня 2021 года предусмотрено введение маркировки для сыров, а также для мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао, до 1 сентября - для молочной продукции (молоко, сливки, йогурт, кефир, творог, сливочное масло со сроком хранения более 40 суток), до 1 декабря - для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Решением также определена продукция, которую не нужно будет маркировать. Это, например, детское питание для детей до 3-х лет. Не будут маркировать и остатки товаров.-0-