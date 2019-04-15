Беларусь будет наращивать поставки пиломатериалов на китайский рынок

15 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы наращивания поставок белорусских пиломатериалов на китайский рынок были в центре внимания делегации, которая посетила Китай 9-11 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Глава делегации - заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч для заинтересованных китайских компаний провел презентацию лесного хозяйства Беларуси в генконсульстве, а также на ведущих рынках по торговле лесоматериалами в Шанхае, в портах Тайцан и Чанчжоу провинции Цзянсу. Обсуждены перспективы поставок белорусской древесины в КНР контейнерными поездами по маршруту экономического пояса Шелкового пути.

По итогам переговоров УП "Беллесэкспорт" и китайская компания BRAVE LEAF (HONG KONG) Ltd. подписали протокол о намерениях по поставке в Китай 120 тыс. куб.м пиломатериалов. Кроме того, с китайской компанией SHANGHAI RICELAND достигнута договоренность о поставке белорусскими лесхозами пробной партии пиломатериалов в объеме 10 контейнеров.

В мероприятиях визита приняли участие генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель и консул Максим Иосько.-0-

Фото Генерального консульства Беларуси в Шанхае