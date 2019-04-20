Беларусь будет обсуждать с "Транснефтью" компенсацию из-за поступления некачественной нефти

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО "Транснефть" необходимые компенсационные механизмы. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству ощутил Мозырский нефтеперерабатывающий завод. "Отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз. Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы. Исходя из уникальности оборудования его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - пояснил Андрей Рыбаков.

С учетом протяженности нефтепровода на "Нафтан" нефть с повышенным содержанием хлорорганики еще не поступила. "Исходя из этого принято решение снизить загрузку мощностей по переработке нефти на "Нафтане" на 50%, это позволяет более качественно подготовиться для минимизации возможных последствий", - уточнил он.

Глава концерна отметил, что некачественная нефть локализована на технических переходах, этот продукт выведен из процесса переработки. Таким образом, с нефтеперерабатывающих заводов выходят только качественные, соответствующие всем стандартам продукты: бензин, дизельное топливо. Внутренний рынок будет полностью обеспечен качественным моторным топливом.

По словам Андрея Рыбакова, фактически белорусским НПЗ пришлось стать фильтром негативных моментов, которые связаны с поступлением в нефтепровод некачественного продукта.

"Требуется заместить эту нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике. Над этим работаем и ждем информации от российской стороны", - отметил Андрей Рыбаков.

Что касается последствий из-за поступления некачественной нефти, то ущерб пока сложно просчитать, некоторые последствия могут наступить не сейчас, а дадут о себе знать спустя время. "Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал председатель "Белнефтехима".

Как сообщалось, в течение последних дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Как отмечают в концерне, таких прецедентов ранее не было. Система магистральных нефтепроводов "Дружба" обеспечивает поставки нефти не только на оба белорусских НПЗ, но и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-