Беларусь будет полностью обеспечена отечественной гречкой - Богданов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет полностью обеспечена отечественной гречкой. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы увеличили вдвое посевные площади гречневой крупы, в связи с этим с нового урожая планируем полностью обеспечить страну белорусской гречкой. Объем посевных площадей позволит произвести 30 тыс. т гречихи. После переработки получится около 20 тыс. т крупы, что является полной, стопроцентной, потребностью нашего государства", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, за пять месяцев этого года в Беларуси произведено 24,8 тыс. т крупяных изделий, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Гречневой крупы произвели 4 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем в прошлом году), овсяных хлопьев - 9,8 тыс. т (на 24% больше), муки - 216 тыс. т (на уровне прошлого года).

Складские запасы в организациях хлебопродуктов зерна гречихи на 1 июня составили 3 тыс. т, крупы гречневой - 0,7 тыс. т. Это позволит обеспечить потребность внутреннего рынка страны до нового урожая при сложившейся в апреле - мае среднемесячной реализации 600-700 т крупы.

Также Алексей Богданов отметил, что Беларусь в полной мере обеспечивает потребность внутреннего рынка в продуктах переработки молока и мяса за счет собственного производства. Организациями мясной и молочной промышленности страны выпускаются продукты в широком ассортименте, их качество не уступает импортным аналогам.

В Беларуси обеспечен высокий уровень среднедушевого производства и потребления сельхозпродукции. "Производство молока на душу населения составляет 785 кг на человека при потреблении 250 кг. Производство мяса 132 кг на человека при потреблении 94 кг. Уровень самообеспечения по мясу - 135,2%, по молоку - 235,1%", - сказал он.

За январь - май организации системы Минсельхозпрода обеспечили рост переработки животноводческого сырья: молока на 6%, скота на 9,6%. Увеличены объемы производства сыров (на 8,4%), масла сливочного (на 4,2%), цельномолочной продукции (на 6,1%), консервов молочных (на 28,8%), мяса и субпродуктов (на 9,1%), в том числе говядины на 9%, свинины на 9,6%, консервов мясных на 13,1%.

Предприятия обеспечивают переработку животноводческого сырья в полном объеме, имеются резервы незадействованных производственных мощностей по выпуску продукции. Удельный вес отечественной продукции в общей структуре продаж торговыми организациями составил по мясу и мясным продуктам 99,8%, в том числе свинина 99,9%, говядина 98,7%, сыр 92%, масло сливочное 99,9%.

На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, масла животного, молочных консервов.

Всего за 2019 год производство молока и молокопродуктов составило 7,4 млн т. При этом на внутренний рынок реализовано 3,1 млн т - 40% общего объема производства. За пределы Беларуси поставлено порядка 4,4 млн т, или 60% объема производства.

Мяса и мясопродуктов за прошлый год произведено 1,24 млн т. При этом внутреннее потребление мясопродуктов составило 947 тыс. т, или 77% общего объема производства.-0-