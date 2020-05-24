Беларусь демонстрирует хороший пример того, как нужно встречать кризис - Глазьев

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, как председатель в Евразийском экономическом союзе, демонстрирует хороший пример того, как нужно встречать кризис. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь, как председатель в Евразийском экономическом союзе, демонстрирует хороший пример того, как нужно встречать кризис. На сегодняшний день у Беларуси минимальные потери, практически не остановлена ни одна отрасль экономики. И те меры, которые Беларусь предпринимает как в рамках национальной экономики, так и инициатив для ЕАЭС, дают четкую перспективу выхода из кризиса. Это прежде всего наращивание инвестиций в совместное производство, использование наших конкурентных преимуществ", - сказал Сергей Глазьев.

Колебания цен могут ускорить переговоры по общим рынкам нефти и газа в ЕАЭС - Глазьев Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, отметил, что нужно добиться такого регулирования, "чтобы ценообразование на энергоносители способствовало экономическому росту нашего союза в целом".

Он напомнил, что собранное по инициативе Президента Беларуси совещание глав государств ЕАЭС, которое проходило в середине апреля, приняло декларацию и уже одобрена развернутая система мер. Она включает в себя как краткосрочные задачи, связанные с преодолением последствий эпидемии коронавируса, так и задачи среднесрочного плана по развертыванию совместных программ, стимулированию экономического роста для скорейшего преодоления последствий этого кризиса.-0-