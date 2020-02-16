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16 февраля 2020, 15:48

Беларусь для Египта не является "терра инкогнита" - Терентьев

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь для Египта не является "терра инкогнита". Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

"Любой крестьянин в Египте знает слово Беларусь, поскольку это и название качественного и надежного трактора. Все большее количество египтян воспринимает нашу страну как источник передовых технологий, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и многих других областях", - отметил посол.

Он поделился планами работы на текущий год: "В организационном плане большое значение будет иметь начало работы совместной комиссии высокого уровня по вопросам сотрудничества и политического диалога, а также белорусско-египетского совета делового сотрудничества. В ближайшие месяцы намерены провести седьмое заседание совместной торговой комиссии под руководством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и министра торговли и промышленности Египта, третий белорусско-египетский симпозиум по сотрудничеству по линии академий наук".

Кроме того, идет работа над реализацией большого числа двусторонних проектов. Это такие направления, как совместное производство грузовых автомобилей МАЗ, тракторов МТЗ, сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаша", погрузчиков "Амкодор", зернохранилищ, двигателей ММЗ, в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, деревообработки, в областях науки и образования.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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