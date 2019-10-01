Беларусь до конца года получит из РФ запланированные объемы нефти - Ляшенко

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь до конца года получит из РФ запланированные на 2019 год объемы нефти. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инцидент с загрязнением нефти сказался только в том плане, что были перебои в объемах поставки. Практически они восстановлены, и Беларусь до конца года получит запланированные объемы нефти для переработки", - сказал Игорь Ляшенко, отвечая на вопрос, повлиял ли инцидент с некачественной российской нефтью на сотрудничество с Татарстаном.

Среди текущих вопросов белорусско-российского сотрудничества, на которые сейчас надо обратить особое внимание, вице-премьер назвал поставки техники в РФ. По его словам, эта тема будет подниматься с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. "Эта моя работа с Дмитрием Николаевичем Козаком связана с тем, чтобы режим субсидий был продолжен для белорусской техники и в 2020 году. Именно это позволит создать фундамент сохранения объемов и даже наращивания поставок техники в Республику Татарстан и другие российские регионы", - уточнил Игорь Ляшенко.

Как сообщалось, белорусские НПЗ в 2019 году планировали переработать 18 млн т нефти из России.-0-