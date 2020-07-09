Беларусь добросовестно выполняет обязательства перед ЕАЭС в сфере промышленных субсидий - ЕЭК

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь добросовестно выполняет обязательства перед партнерами по Евразийскому экономическому союзу в сфере промышленных субсидий. Об этом БЕЛТА заявили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам встречи члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с министром экономики Беларуси Александром Червяковым.

"Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК на встрече с министром экономики Беларуси Александром Червяковым выразил благодарность за активное участие министерства в работе консультативных и совещательных органов Евразийского экономического союза, - сказали в пресс-службе. - В частности, он отметил активную совместную деятельность в сфере промышленных субсидий. Артак Камалян подчеркнул, что Беларусь своевременно и в полной мере направляет в комиссию и другим государствам-членам уведомления о промышленных субсидиях, тем самым добросовестно выполняя свои обязательства по взаимному информированию в этой области".

"Мы заинтересованы в продолжении конструктивного диалога с партнерами из Беларуси для дальнейшего взаимодействия в рамках нашего союза в торгово-экономической сфере, реализации совместных проектов на взаимовыгодной основе и выстраивания новой архитектуры сотрудничества", - заявил министр ЕЭК.

Артак Камалян проинформировал Александра Червякова об углублении сотрудничества с Евразийским банком развития и дальнейшей активизации работы на этом направлении. Он пригласил Министерство экономики Беларуси принять участие в подготовке предложений по союзным кооперационным проектам.

По инициативе Минэкономики Беларуси стороны договорились проработать возможности финансирования кооперационных цепочек в ЕАЭС, совместных фундаментальных научных исследований при задействовании финансовых институтов союза. "Отдельным важным направлением в ЕАЭС должно стать формирование рынка нематериальных активов на соответствующей цифровой платформе с последующим вовлечением стран СНГ и других государств", - добавили в ЕЭК.-0-