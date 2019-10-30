Беларусь должна получить компенсацию налогового маневра - российский эксперт

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в любом случае получит компенсацию потерь от налогового маневра, проводимого в нефтяной отрасли РФ. Такое мнение высказал сегодня журналистам директор аналитического департамента "Альпари" в России и СНГ Александр Разуваев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам эксперта, даже если не будут подписаны интеграционные карты, какая-то компенсация с российской стороны будет. "Я считаю, это политическое решение, компенсация будет ", - подчеркнул Александр Разуваев.

В целом, считает он, подобного рода изменения законодательства, которые происходили в Российской Федерации, надо согласовывать с партнерами по Евразийскому союзу (и тем более с официальным Минском). "Но российская бюрократия не делает этого", - отметил аналитик.

Как сообщалось, потери белорусской экономики от налогового маневра, проводимого в нефтяной отрасли РФ, с начала года составили около $240 млн.-0-