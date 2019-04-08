Беларусь достигла высоких показателей в торговле с Украиной, но это далеко не предел - Сокол

В последнее время Украина упоминается в новостях чаще всего по политическим поводам, что вполне естественно - страна выбирает президента. В Беларуси за избирательной кампанией в соседнем государстве внимательно наблюдают, что тоже закономерно. Ведь для нашей страны Украина уже много лет является вторым (после России) крупнейшим внешнеторговым партнером. Товарооборот с ней достиг по итогам 2018 года почти $5,5 млрд, а на текущий год Беларусь ставит амбициозную цель довести этот показатель до $8 млрд.

О том, за счет чего планируется нарастить товарооборот, какие есть препятствия на пути к заветной цели, как избирательные процессы влияют на экономические взаимоотношения и многом другом - в интервью корреспондента БЕЛТА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Украине Игорем Соколом.

- Игорь Сергеевич, Президент неоднократно заявлял, что главная миссия белорусских послов в зарубежных странах - это продвижение отечественных товаров. Во главе всего - экономика. Украина является для Беларуси одним из крупнейших торгово-экономических партнеров. Какова динамика внешнеэкономической деятельности с этой страной за последнее время?

- Все верно: в основе наших отношений с Украиной лежат торгово-экономические и культурно-исторические связи. Главные усилия посольства на сегодняшний день сконцентрированы на торгово-экономическом блоке, и это, в первую очередь, объясняется увеличением взаимной заинтересованности в сотрудничестве между нашими странами и договоренностями, достигнутыми президентами Беларуси и Украины.

Развитие этого направления находится под пристальным вниманием на самом высоком уровне как с белорусской, так и с украинской стороны. Правительство, понимая потенциал отношений с Украиной, ставит перед нами высокие цели и задачи. И нужно отметить, что в 2018 году мы выполнили установленное правительством задание по экспорту товаров в Украину (без учета нефтепродуктов и удобрений). Рост составил порядка 130% по отношению к 2017 году.

Общий товарооборот вырос за прошлый год почти на 20% (по сравнению с 2017-м), достигнув около $5,5 млрд, из которых $4 млрд приходится на белорусский экспорт.

В целом в прошедшем году экспорт в Украину осуществлялся по более чем 700 товарным позициям. Белорусским экспортерам удалось разнообразить номенклатуру поставляемой продукции (начаты поставки по 93 новым товарным позициям) и добиться рекордных объемов поставки товаров без учета нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов, калийных и азотных удобрений - на сумму около $1,5 млрд (или 36% от общего экспорта в Украину). Это на $400 млн (или на 17 процентных пунктов) больше, чем показатели 2012 года, когда наш экспорт в Украину достигал рекордно высоких объемов.

- За счет каких товарных групп удалось достичь таких показателей?

- Помимо продуктов нефтяной отрасли и удобрений, Беларусь поставляет в Украину продукцию машиностроения и деревообработки, стройматериалы, изделия из цемента, бетона, черных металлов, средства для защиты растений, текстиль, молочные и мясные продукты.

По итогам года возрос не только экспорт товаров, но также и экспорт услуг. Он достиг $197 млн, увеличившись почти на четверть по сравнению с 2017-м. Львиную долю белорусского экспорта услуг составляют транспортные, деловые, компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги. При общем обороте услуг в $330 млн, сальдо для Беларуси складывается положительное.

- Неоднократно звучало, что на 2019 год Беларусь поставила перед собой амбициозную задачу увеличить товарооборот с Украиной до $8 млрд. И к этой заветной цифре наша страна приближалась планомерно, была заранее намечена дорожная карта мер, которые позволят усилить торгово-экономическое сотрудничество. По вашим прогнозам, планка в $8 млрд будет достигнута в этом году? Какие есть драйверы роста взаимного товарооборота?

- Начну с того, что цифра в $8 млрд появилась не в одностороннем порядке, а была продиктована обоюдным намерением президентов Беларуси и Украины увеличить товарооборот между нашими странами до прежних его объемов. Во-вторых, посольством эта цифра воспринимается не как прогноз, а как задача, которая поставлена Президентом и которую мы должны выполнить.

Как вы правильно заметили, правительством уже разработана дорожная карта в виде комплекса мер, направленных на достижение поставленной цели. Сюда входит и активизация участия белорусских предприятий в выставочных мероприятиях на территории Украины, и обсуждение проблемных вопросов сотрудничества в рамках созданных рабочих групп и комиссий, и расширение товаропроводящей сети белорусских экспортеров в Украине.

- Предварительные результаты за январь-февраль внушают оптимизм или пессимизм?

- По результатам за январь-февраль сохранена позитивная динамика роста товарооборота (на 2,6%) и экспорта (4,7%). Вместе с тем данный рост не в полной мере соответствует нашим ожиданиям. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании в правительстве под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Главная цель предстоящего мероприятия - внести коррективы в экспортные стратегии белорусских предприятий на украинском направлении.

Подчеркну: результаты за два месяца не являются показательными. О промежуточных итогах можно будет говорить, скорее, по окончании первого полугодия.

Могу заверить, что посольство готово оказать содействие белорусским экспортерам в выходе на украинский рынок (тем более что этот рынок - соседний, что сокращает транспортные расходы и улучшает логистику). Но мы также ожидаем и должной инициативы от наших предприятий.

- О каких сферах идет речь? За счет чего, на ваш взгляд, можно усилить экспортные позиции Беларуси на Украине?

- Убежден, что есть резервы в поставках сельскохозяйственной техники, стройматериалов, в наращивании сферы услуг, в том числе нефтяного сервиса. Белорусские предприятия могли бы более активно участвовать в центральных и региональных программах Украины по ремонту сети автодорог, обновлению лифтового оборудования, модернизации инфраструктуры городов, включая обновление парка пассажирской, коммунальной и другой специальной техники. Имеет смысл активизировать участие в тендерах, в том числе по закупке товаров за бюджетные средства (украинская система "Prozorro"), в выставочных мероприятиях, проводимых в Украине.

- Дипломаты обычно очень осторожны в любых прогнозах, касательно взаимной торговли. Для всех очевидно, что каждая из стран стремится продвинуть собственную продукцию, но вместе с тем не особо охотно пускает на свои рынки зарубежных партнеров. Это сейчас проявляется и в ЕАЭС. В отношениях Беларуси с Украиной также было несколько проблемных вопросов. Украина проводила антидемпинговые расследования в отношении белорусских товаров, в частности это касалось поваренной соли, ламп. Какую работу проводит посольство для устранения барьеров в двусторонней торговле?

- Действительно тема либерализации торговли стоит на повестке дня в белорусско-украинских отношениях. В настоящее время мы ведем, считаю, конструктивный диалог с Украиной по созданию благоприятных условий для торговли между нашими странами. Еще в октябре 2015 года для решения проблемных вопросов в данной сфере была создана белорусско-украинская рабочая группа высокого уровня по вопросам взаимной торговли. Ее сопредседателем от белорусской стороны в настоящее время является первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Недавнее заседание проходило 25 февраля этого года во Львове.

В результате активной работы группы высокого уровня в течение последнего года удалось не допустить начала защитного расследования в отношении белорусского экспорта нефтепродуктов, урегулировать вопрос с поставками белорусских удобрений на украинский рынок, смягчить защитные меры в отношении белорусской соли. Так, продукция единственного производителя поваренной выварочной соли сорта экстра "Мозырьсоль" де-факто выведена из-под действия антидемпинговых пошлин.

Вопросы снятия ограничений во взаимной торговле, в том числе антидемпинговых мер, применяемых Украиной к белорусским товарам, на регулярной основе выносятся белорусской стороной на рассмотрение Белорусско-украинской межправительственной смешанной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

Посольство напрямую взаимодействует с предприятиями, в отношении продукции которых украинской стороной рассматривается возможность введения ограничительных мер. В рамках проводимых Украиной расследований организуются слушания и консультации, в которых белорусские дипломаты принимают непосредственное участие, доводят свою позицию по возникшим проблемным вопросам.

Мы понимаем: Украина защищает свой внутренний рынок, и это естественно. Но невозможно отрицать наличие в Украине спроса на продукцию белорусского производства. Наши товары и услуги действительно высоко ценятся украинским населением за их качество.

- Беларусь не вводит ограничения. Напротив, предлагает новые выгодные условия. Так, на 2019-2020 годы продлен срок действия указа №466, по которому украинские потребители могут приобрести белорусские товары (в основном сельхозтехнику) в кредит или лизинг. Как украинские потребители восприняли эту возможность? Сколько ею уже воспользовались ранее?

- Белорусские предприятия во взаимодействии с украинскими финансовыми учреждениями активно реализуют программу финансового сопровождения белорусского экспорта в Украине с июня 2015 года.

За время ее действия в Украину поставлено свыше 950 единиц белорусской техники и оборудования на сумму около $23 млн, в том числе 693 трактора "Беларус", 154 автомобиля "МАЗ", 84 лифта "Могилевлифтмаш". При этом почти 30% всего объема такой техники и оборудования (более 270 единиц на сумму более $7,3 млн) поставлено в Украину в прошедшем году.

Пролонгацию данной программы в 2019 году позитивно восприняли как потенциальные потребители белорусской техники, так и обеспечивающие ее реализацию финансовые учреждения. На сегодняшний день это три банка ("Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "Первый украинский международный банк") и лизинговые компании. С начала года уже сформированы пакеты заказов на белорусскую продукцию.

К сожалению, продление действия указа №466 с 1 января 2019 года не означает, что его практическая реализация началась моментально. Поставка иностранному потребителю техники на льготных условиях может быть начата только после подписания дополнительных соглашений с уполномоченными банками и лизинговыми компаниями. На будущее хотелось бы, чтобы заинтересованные госорганы Беларуси обеспечивали заключение соответствующих соглашений до наступления нового года. В 2019 году первый квартал фактически потерян с точки зрения реализации данной программы, и теперь нам предстоит напряженная работа по наверстыванию упущенного.

- Как бы Вы охарактеризовали инвестиционную активность украинского бизнеса по отношению к нашей стране? Какова динамика прямых иностранных инвестиций из Украины?

- Всего на конец 2018 года в Беларуси было зарегистрировано более 300 субъектов хозяйствования с украинским участием. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) из Украины в Беларусь в 2018 году составил $15,9 млн, увеличившись почти в 3,7 раза по сравнению с 2017-м.

К сожалению, до февраля 2019 года определенное сдерживающее влияние на инвестиционную активность украинского бизнеса оказывали действующие в Украине ограничения в валютно-финансовой сфере. В частности ограничения на вывоз капитала. Сейчас мы надеемся, что инвестиционная активность со стороны украинского бизнеса увеличится.

Приведу пример успешного инвестиционного сотрудничества. В марте текущего года во время визита в Винницкую область я посетил украинскую компанию "ПлазмаТек", которая является крупнейшим производителем сварочных электродов в Украине и Беларуси.

В 2010 году "ПлазмаТек" выкупил долю, а впоследствии стал стопроцентным владельцем Светлогорского завода сварочных электродов. На предприятии провели модернизацию. Теперь здесь работают три современные линии по производству сварочных электродов. Выпуск продукции увеличился до 1,6 тыс. т ежемесячно.

Сейчас ООО "Светлогорский завод сварочных электродов" является одним из лидеров в своей области не только на территории Беларуси, но и в СНГ. Его продукция востребована в нефте- и газодобывающих отраслях, металлургии, машиностроении, строительных компаниях, а также среди частных покупателей.

Являясь резидентом свободной экономической зоны "Гомель-Ратон", предприятие пользуется преимуществами, предусмотренными белорусским инвестиционным законодательством. Украинские партнеры в целом высоко оценивают инвестиционный климат в Беларуси. Учитывая свой успешный опыт, руководство "ПлазмаТек" прорабатывает возможность строительства в Беларуси в партнерстве с ГПО "Белтопгаз" нескольких заводов: по производству инновационной продукции на основе торфа и по переработке отходов.

- На украинском рынке все активнее заявляют о себе белорусские предприятия, оказывающие услуги. Но иногда они испытывают сложности, сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Было даже разбойное нападение на асфальтобетонный завод минского треста в Николаевской области. Известно ли Вам, как продвигается расследование этого инцидента? Какие меры необходимо предпринять, чтобы предотвратить повторение подобного?

- В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело, его детали пока не разглашаются. Нам известно, что этот вопрос стоит на личном контроле главы Николаевской областной администрации Алексея Савченко. Посольство внимательно следит за развитием ситуации и ожидает от украинской стороны тщательного расследования произошедшего.

Во избежание повторения подобных инцидентов мы, безусловно, должны привлекать внимание общественности к таким вопиющим фактам и работать с украинской стороной над недопущением подобных проявлений недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, данный инцидент, уверен, не окажет негативного влияния на активность белорусских компаний в Украине. ООО "Белавтодор-Украина" уже работает над преодолением негативных последствий от поджога. Сотрудники нашего предприятия отмечают очень позитивное отношение местного населения. Украинцы лично убедились в том, насколько качественно строят дороги белорусские специалисты, и не хотят, чтобы мы уходили с рынка.

Холдинг "Белавтодор" при поддержке украинской дочерней компании "Белавтодор-Украина" продолжает восстановление и модернизацию автодорог в Украине, выполняя условия 12 тендеров, выигранных в 2018 году, и подписанных договоров на общую сумму почти $50 млн. В дорожных работах на украинской территории задействованы Строительно-монтажный трест №8 Минска, а также дорожно-строительные тресты №2 Гомеля и №4 Бреста.

- Многие из проектов, о которых Вы говорили, берут свое начало с первого Форума регионов Беларуси и Украины. Он проходил в октябре 2018 года в Гомеле с участием глав обоих государств. В этом году форум состоится в октябре, но уже в Украине - в Житомире. Как идет подготовка? Наблюдается ли интерес со стороны бизнес-кругов двух стран?

- К форуму есть большой интерес как со стороны украинских, так и со стороны белорусских регионов. И это абсолютно закономерно, учитывая итоги первого форума. По данным статистики, все наши области (кроме Могилевской) и город Минск существенно нарастили объемы экспорта в Украину. За прошедшие после форума пять месяцев рост экспорта по областям находился в диапазоне от 130% до 200%.

Процесс подготовки ко второму форуму уже идет полным ходом. Эту тему я обсуждал и на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Украины Геннадием Чижиковым в феврале, и в беседе с руководством Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Оно, кстати, выступает в качестве куратора данного мероприятия в своей стране.

В марте состоялась моя рабочая поездка в Житомирскую область, прошли встречи с председателем местной областной администрации Игорем Гундичем и мэром Житомира Сергеем Сухомлиным. Мы посетили объекты, на базе которых планируется проведение мероприятий. В регионе уже создан и работает областной организационный комитет по подготовке и проведению форума. Контактные данные ответственных лиц Житомирского оргкомитета уже направлены в белорусские облисполкомы и Мингорисполком.

Сейчас белорусская сторона ожидает, когда будет окончательно сформирован состав украинского оргкомитета. Ожидается, что его возглавит вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

На 25 апреля в Житомире запланировано проведение первого заседания белорусско-украинской рабочей группы по межрегиональному и трансграничному сотрудничеству, в состав которой входят представители руководства ряда областей Беларуси и Украины. В ходе мероприятия предполагается предметно обсудить предстоящий форум.

- Не могу не задать вопрос о президентских выборах в Украине. Разумеется, вы не имеете к ним прямого отношения и, как дипломат, будете налаживать отношения с тем президентом, которого изберет украинский народ. Но все же - какая в целом обстановка в Киеве, где располагается посольство? Ведь для любой страны президентская избирательная компания - это серьезное испытание…

- Безусловно, президентские выборы и соответствующая избирательная кампания являются значимым этапом политической жизни любой страны. И Украина в этом отношении не исключение. В ходе избирательной кампании различные политические силы озвучивают как критику в адрес действующей власти, так и возможные новые перспективные направления развития страны. Мы внимательно анализируем всю доступную для нас информацию, в первую очередь, в контексте перспектив реализации наших национальных интересов и существующих белорусско-украинских договоренностей. Хотел бы отметить, что мы фиксируем самое доброжелательное отношение к нашей стране со стороны различных политиков. Это позволяет нам оптимистично смотреть в будущее наших двусторонних отношений.

Более того, несмотря на избирательный 2019 год для Украины (президентские и парламентские выборы), мы не можем позволить себе паузы в контактах с нашими украинскими партнерами как на межрегиональном, так и на национальном уровне. Главы государств в 2017 и 2018 годах поставили четкие задачи. Поэтому рабочее взаимодействие на постоянной основе осуществляется по линии правительства, МИД, иных государственных органов и организаций. Избирательные процессы в стране пребывания никоим образом не должны оказывать на это влияние. Мы исходим из того, что торгово-экономические договоренности, достигнутые на высшем уровне, ревизии не подлежат.

Екатерина КРИШЕНИК,

БЕЛТА.-0-