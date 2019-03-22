Беларусь еще формирует позицию по предложениям ЕЭК о стратегии развития интеграции до 2025 года - Минэкономики

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь еще формирует позицию по предложениям ЕЭК о стратегии развития интеграции в ЕАЭС до 2025 года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики, отвечая на вопрос о предложениях белорусской стороны относительно проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 6 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге, Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами - членами ЕАЭС начала разработку стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"На данный момент рабочие материалы, подготовленные профильными департаментами ЕЭК, разосланы уполномоченным органам государств-членов. Насколько нам известно, позиции государств-членов, в том числе и Беларуси, относительно данных предложений пока не сформированы, в нашей стране еще ведется сбор замечаний и предложений от заинтересованных государственных органов", - отметили в пресс-службе.-0-