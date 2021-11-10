10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ежегодно экономит до $188,5 млн за счет использования древесного топлива. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

"В настоящее время в республике действуют порядка 10,5 тыс. энергоисточников суммарной тепловой мощностью 33,5 тыс. МВт. Из них переведены на использование местных топливно-энергетических ресурсов (древесное, торфяное топливо) 5,6 тыс. энергоисточников суммарной тепловой мощностью 6,9 тыс. МВт. Ежегодно в стране используется порядка 1,5 млн т у.т. древесного топлива, что позволяет снизить годовое потребление импортируемого природного газа на 1,3 млрд куб.м, то есть сэкономить $188,5 млн", - отметил руководитель департамента.

При этом, по его информации, основную часть природного газа сэкономили организации жилищно-коммунального хозяйства. В организациях ЖКХ страны порядка 3,7 тыс. котельных, из которых 2,7 тыс. энергоисточников, или порядка 73%, работают на местных ТЭР. "По итогам 2020 года доля местных ТЭР в топливном балансе отрасли составила 45,1%. Себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой в котельных с автоматической топливоподачей, использующих местные ТЭР (щепа, фрезерный торф), на 20-25% ниже, чем в газовых", - пояснил Михаил Малашенко.

Зампредседателя Госстандарта рассказал: в 2021-2025 годах по госпрограмме "Энергосбережение" предусмотрено построить в организациях жилищно-коммунального хозяйства 86 котельных на местных ТЭР (древесное топливо) общей тепловой мощностью порядка 490 МВт, что позволит снизить годовое потребление импортируемого природного газа еще на 114 млн куб.м, то есть сэкономить $16,5 млн.

По плану, в этом году согласно подпрограмме "Развитие использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии" и с учетом объектов незавершенного строительства 2020 года в организациях ЖКХ введут в эксплуатацию 17 энергоисточников на местных ТЭР суммарной тепловой мощностью 121,9 МВт. Это увеличит использование местных ТЭР на 35,5 тыс. т у.т. и снизит потребление импортируемого природного газа на 30,8 млн куб.м ежегодно.

Михаил Малашенко сообщил: на 1 июля установленная электрическая мощность установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составила 509 МВт. Из них 32,3% - энергия солнца, 21,3% - ветра, 18,8% - энергия, полученная на ГЭС, 19,7% - биомасса, 7,5% - биогаз. "Этот показатель почти в пять раз превышает показатель шестилетней давности", - подчеркнул директор департамента.-0-