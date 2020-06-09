Беларусь гордится продукцией БЕЛАЗа - Кочанова

9 июня, Жодино /Корр.БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня побывала на ОАО "БЕЛАЗ", где пообщалась с трудовым коллективом, ознакомилась с технологическим процессом в производственных цехах, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова призналась, что давно собиралась приехать на БЕЛАЗ. Она отметила, что Беларусь гордится продукцией этого предприятия, которую знают во всем мире. "Хорошее, достойное предприятие, одно из лучших в стране. Мы им гордимся. Это один из брендов Беларуси, - подчеркнула спикер. - Такие предприятия, как МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ - опора промышленности".

Председатель Совета Республики добавила, что за достижениями БЕЛАЗа стоит большой труд всех людей, которые здесь работают. Недавно директор предприятия Петр Пархомчик возглавил Министерство промышленности. "Это ответственная должность. Приход руководителя такого уровня придаст новый импульс развитию промышленности страны", - уверена Наталья Кочанова.

Во время посещения БЕЛАЗа руководитель верхней палаты белорусского парламента побывала в цехах. Наталью Кочанову проинформировали, как выполняются производственные показатели текущей пятилетки. Руководство БЕЛАЗа рассказало об экспортной динамике. С начала 2020 года предприятие существенно диверсифицировало экспортные поставки за счет увеличения доли стран дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки, а также освоения новых сегментов рынка горного оборудования. В январе - мае продукция БЕЛАЗа поставлена в 20 стран, 13 из них - дальнее зарубежье.

На предприятии Наталье Кочановой рассказали об инвестиционной деятельности. Прорабатывается возможность реализации проекта по модернизации производства на 2020-2025 годы. Цель - развитие мощностей по производству карьерных самосвалов, подземной и строительно-дорожной техники, спецтехники. Отмечался также высокий уровень корпоративной социальной ответственности предприятия. В приоритете - обеспечение сотрудников доступным жильем.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

Фото Оксаны Манчук