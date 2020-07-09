Беларусь готова делиться с ЕАЭС наработками в беспилотной технике и медицине

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова делиться с партнерами по Евразийскому экономическому союзу научными наработками в беспилотной технике, медицине, включая создание томографа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам встречи в Минске члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с председателем Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Александром Шумилиным.

Фото ЕЭК

"ГКНТ выразил готовность к сотрудничеству с ЕАЭС в сфере сертификации технопарков и научных организаций, использования белорусских наработок в беспилотной технике, медицине, включая создание белорусского томографа", - отметили в ЕЭК. Кроме того, Артак Камалян и Александр Шумилин договорись проработать инициативы ГКНТ по распространению в ЕАЭС положительного опыта сотрудничества Беларуси с Евросоюзом по поводу разработки технологического прогноза.

Александр Шумилин подчеркнул: Беларусь выступает за расширение научно-технического и инновационного сотрудничества в ЕАЭС, в том числе путем формирования евразийских технологических платформ, реализации союзных межгосударственных программ и включения раздела о научно-техническом сотрудничестве в Договор о ЕАЭС. Для финансирования совместных проектов, по мнению председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, может быть создан венчурный фонд ЕАЭС на базе Евразийского банка развития.

"Примером успешной кооперации в этой области может стать принятие Евразийским межправительственным советом межгоспрограммы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Ее рассмотрение главы правительств стран ЕАЭС наметили на июль этого года на ближайшем заседании Евразийского межправительственного совета", - добавили в ЕЭК.-0-