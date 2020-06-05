Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта - Головченко

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработках в сфере электротранспорта, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем нашим венгерским партнерам воспользоваться опытом Беларуси в разработках и производстве зеленого транспорта, электротранспорта. Можно еще много перечислять перспективные направления, по которым мы хотели бы работать, но я бы хотел использовать это время, чтобы услышать больше ваше персональное видение. Чтобы мы лучше понимали, куда и с какой интенсивностью, в каких секторах более перспективно двигаться", - отметил Роман Головченко.

Сегодня на встрече венгерского премьера с Президентом Беларуси была озвучена ближайшая планка для товарооборота - 500 млн евро в течение ближайших 2-3 лет. "Это абсолютно реализуемая задача, над ней должны просто поработать правительства двух стран, представители бизнес-сообщества", - полагает глава белорусского правительства.

В мае межправкомиссия подробно обсудила вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Сегодня многие вопросы рассмотрены на встрече с главой государства. "Поэтому в принципе вся повестка ближайших проектов, перспектив известна. Вопрос только в настойчивости ее реализации", - считает Роман Головченко.

"Очень правильно и хорошо, что это (сотрудничество Беларуси и Венгрии. - Прим. БЕЛТА) дорога с двусторонним движением. Проекты включают как привлечение и использование белорусских технологий в Венгрии в таких сферах, как машиностроение, строительство, так и венгерских технологий в Беларуси - это сельское хозяйство, фармацевтика. Это очень сбалансированный подход. Все эти проекты увязаны с благополучием населения, рабочими местами, занятостью", - заметил он.

Роман Головченко обратил внимание, что визит представительной делегации Венгрии в Беларусь в то время, когда вся международная деятельность перешла в виртуальное пространство, является очень хорошим знаком. "Венгрия для Беларуси - очень важный партнер. Мы, безусловно, благодарны за четкую и принципиальную позицию, которую вы занимаете по поводу антибелорусских санкций, несправедливой позиции отдельных государств, блоков в отношении нашей страны", - сказал он.

Виктор Орбан пожелал Роману Головченко больших успехов на должности премьер-министра и выразил надежду, что после первой встречи последует ряд других.

Виктор Орбан

"Поздравляю вашу страну, что вы с таким успехом преодолели последнее десятилетие, с тем порядком, который я вижу всюду. Поздравляю с теми показателями, вернее, с той работой, которая за этими показателями стоит. Мы, венгры, тоже живем в достаточно сложной геополитической ситуации, но и вы на скуку жаловаться не будете. А в таких условиях такие достижения являются особо ценными", - отметил Виктор Орбан.-0-

Фото Андрея Покумейко