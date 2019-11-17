Беларусь готова импортировать в 2020 году из РФ до 24 млн т нефти - Ляшенко

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова импортировать в 2020 году из РФ до 24 млн т нефти, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши традиционные балансы - 24 млн т нефти в год. Мы готовы забрать и 24 млн т, если российская сторона согласится. Это процесс совместной отработки, - сказал Игорь Ляшенко. - Мы готовы работать в режиме от 18 млн т до 24 млн т в зависимости от компенсационных режимов".

Отвечая на вопрос о возможностях поставки нефти из Казахстана, вице-премьер обратил внимание, что по мере завершения налогового маневра цена российской нефти для Беларуси будет приближаться к мировой. Поэтому в нефтяном балансе должен быть определенный процент альтернативной нефти.

"Казахскую нефть при условии небольшой разбежки с российской по цене, а еще лучше, если она будет дешевле, естественно, будем вовлекать. Это обычная математика", - отметил Игорь Ляшенко.

Говоря о компенсации Беларуси за налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, вице-премьер подтвердил, что этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня. "Условия были названы с нашей стороны, и они справедливы", - считает он.-0-

Ляшенко: Беларусь рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году "На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли", - сказал заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.