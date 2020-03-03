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03.03.20
03.03.20
23:55
В стартовом матче финального этапа МВЛ "Минчанка-2" победила "Динамо-Метар" из Челябинска
Спорт
03.03.20
23:47
Хоккеисты "Немана" и "Шахтера" стали первыми полуфиналистами серии плей-офф Кубка Президента
Спорт
03.03.20
23:35
ФОТОФАКТ: VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" открылся в Минске
Культура
03.03.20
23:15
Во Франции вооруженный взял в заложники беременную женщину и пятерых детей
В мире
03.03.20
22:59
Из больницы во Франции украли 2 тыс. медицинских масок
В мире
03.03.20
22:30
Количество жертв торнадо в штате Теннесси в США возросло до 22
В мире
03.03.20
21:51
Первый национальный канал радио вновь откроет "Маладыя таленты Беларусі"
Культура
03.03.20
21:41
Футболисты Казахстана, Литвы и Албании стали соперниками белорусов в Лиге наций
Спорт
03.03.20
21:39
Беларусь готова к эксплуатации АЭС - МАГАТЭ
Экономика
03.03.20
21:35
В Минприроды разъяснили, как организациям получить право бурения скважин глубиной более 20 м
Экономика
03.03.20
21:21
ЕЭК разработала механизм повторного изъятия из нацрежима при проведении госзакупок
Экономика
03.03.20
21:06
В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет
Общество
03.03.20
21:04
Белорусские и зарубежные аспиранты поделились своим видением развития КНР в Школе молодого китаеведа
Общество
03.03.20
20:38
Беларусь и Венгрия планируют расширять сотрудничество в сфере АПК
Экономика
03.03.20
20:11
В Копыльском районе в 2021 году запустят завод по производству мяса индейки
Регионы
03.03.20
20:10
В Беларуси лабораторно подтвержден четвертый случай коронавируса
Общество
03.03.20
20:00
БГК имени Мешкова вышел в четвертьфинал SEHA-лиги
Спорт
03.03.20
19:54
Дапкюнас и новый глава представительства МОМ договорились усилить борьбу с торговлей людьми
Политика
03.03.20
19:46
БСЖ намерен и дальше поддерживать развитие в стране женского предпринимательства
Общество
03.03.20
19:33
ЕЭК изменила порядок заполнения единой формы паспорта самоходных машин
Экономика
03.03.20
19:12
Белорусские ученые разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний
Общество
03.03.20
19:04
Давальческую переработку нефти в Беларуси решили простимулировать изменением акцизов на бензин и дизтопливо
Президент
03.03.20
18:57
ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС риск-ориентированную модель надзора за безопасностью продукции
Общество
03.03.20
18:55
Экономический форум и заседание Экономсовета СНГ пройдут в Москве 13 марта
Экономика
03.03.20
18:52
Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе заработает в июле
Регионы
03.03.20
18:51
Организация II Европейских игр в Минске заслужила только похвал - глава МИД Венгрии
Общество
03.03.20
18:41
Еврокомиссия выделила Греции 700 млн евро для борьбы с миграционным кризисом
В мире
03.03.20
18:39
ЕЭК актуализировала стандарты на средства индивидуальной защиты
Экономика
03.03.20
18:31
В Беларуси проработают возможность предоставления "кредитных каникул"
Экономика
03.03.20
18:29
Хренин обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере
Общество
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Экономика
03 марта 2020, 21:39
Беларусь готова к эксплуатации АЭС - МАГАТЭ
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
Ученые трех стран обсудили в Швеции вопросы безопасности БелАЭС
Минэнерго и депутаты Европарламента обменялись мнениями по вопросам строительства БелАЭС
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/belarus-gotova-k-ekspluatatsii-aes-magate-10552/
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