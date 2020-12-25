Беларусь готова к сотрудничеству с Томской областью в экономической, гуманитарной и научной сферах - Худык

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к сотрудничеству с Томской областью в экономической, гуманитарной и научно-образовательной сферах. Об этом сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время первого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Томской области, которое прошло в формате видеоконференцсвязи под его председательством, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Андрей Худык в своем вступительном слове выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество и предложил томским партнерам широкую номенклатуру белорусских товаров, включая автобусную, грузовую, коммунальную, дорожно-строительную, лесозаготовительную и сельскохозяйственную технику, продукцию пищевой, легкой и сельскохозяйственной промышленности. "Мы предлагаем развивать наше сотрудничество в экономической, гуманитарной и научно-образовательной сферах. Уверен, что наша встреча пройдет продуктивно, и мы найдем точки соприкосновения для развития имеющегося потенциала", - отметил министр.

Заместитель председателя рабочей группы с белорусской стороны, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук выразил уверенность, что в тесном взаимодействии с Томской областью Беларусь сможет найти эффективные пути взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. "План мероприятий по реализации соглашения, подписанный нашими сторонами в 2016 году, является действенным инструментом для формирования приоритетов нашего сотрудничества, а также согласования конкретных шагов по достижению поставленных целей. Сегодня мы укрепим наши контакты и положим начало будущему успешному сотрудничеству в разных сферах", - обозначил он.

Со своей стороны губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил сосредоточиться на расширении товарооборота, а также рассмотреть возможность производства новой продукции, в том числе инновационной, и открытия совместных предприятий разных форм собственности. Губернатор выдвинул инициативу использовать экспортные возможности Беларуси и Томской области для увеличения экспортных поставок в Европу и Азию. Отдельное внимание было уделено необходимости укрепления контактов и расширения взаимодействия в области науки, образования, культуры. Сергей Жвачкин предложил стать партнерами по климатической повестке.

В заключение Андрей Худык отметил, что для развития сотрудничества существует большое количество точек роста по удовлетворению потребностей в сырье, комплектующих, готовых изделиях, природных ресурсах. "Мы готовы оказывать всевозможную поддержку белорусским и российским субъектам хозяйствования в развитии экспортно-импортного потенциала и наращивании объемов товарооборота. Также выражаем заинтересованность в развитии сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования", - резюмировал министр.

С белорусской стороны в заседании приняли участие и другие представители Минприроды: замначальника главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки - начальник отдела международного сотрудничества Лариса Лукина, главный специалист отдела международного сотрудничества главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Ольга Погорелая. Кроме того, в видеоконференцсвязи участвовали представители МИД, Минпрома, Минсельхозпрода, "Беллегпрома", БелТПП, "Могилевлифтмаша", МАЗа, "Амкодора", МТЗ, УП "Полимеркострукция", "Лидсельмаша", "Белкоммунмаша".

Губернатор Томской области сопредседательствовал в заседании рабочей группы с российской стороны. В первом заседании также приняли участие представители Администрации Томской области, МИД России, Томская ТПП, Центр поддержки экспорта Томской области, представители бизнеса и отраслевых организаций.-0-