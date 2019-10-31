Беларусь готова наращивать объемы и расширять ассортимент поставок продовольствия на турецкий рынок

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована и готова продолжить наращивание объемов и расширение ассортимента поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на турецкий рынок по конкурентоспособным ценам, обеспечив высокое качество и безопасность. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время встречи с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Вопрос о расширении списка белорусских сельхозтоваров и продуктов питания для поставок на турецкий рынок обсуждался на первом заседании совместной белорусско-турецкой рабочей группы по торговле, которое состоялось в Анкаре 23 сентября этого года, - напомнили в министерстве. - Минсельхозпрод совместно с заинтересованными проработал возможность расширения ассортимента поставляемых товаров и определил перечень перспективной для экспорта в Турцию сельскохозяйственной продукции и продуктов питания".

В частности, речь идет о сухом обезжиренном и цельном молоке, животном масле, сырах и твороге, молочной сыворотке, цельномолочной продукции, мороженом. Из мясной продукции Беларусь готова поставлять Турции говядину и мясо птицы, колбасные изделия, мясные консервы. Также в перечень вошли куриные яйца, овощи (томаты), картофель, этиловый спирт, мука пшеничная или пшенично-ржаная, макаронные изделия, рапсовое масло, казеин, льноволокно.

Стороны обсудили ускорение решения по доступу белорусской говядины на рынок Турции. Как отметили в Минсельхозпроде, Беларусь готова обеспечить поставку говядины с аттестованных турецкой ветеринарной службой мясоперерабатывающих предприятий и гарантировать ее высокое качество и безопасность. Также обсуждалось развитие сотрудничества в сферах семеноводства, биотехнологий, тепличных хозяйств и науки.-0-