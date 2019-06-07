Беларусь готова обеспечить Архангельскую область различными видами техники - Семашко

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона готова в полной мере обеспечить Архангельскую область различными видами техники. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, состоявшейся на ХXIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"В качестве приоритетных направлений развития двустороннего сотрудничества Владимир Семашко назвал сферы деревопереработки, строительства, поставок в Архангельскую область пассажирской и грузовой техники, продуктов питания, техники для лесозаготовки, - сказали в пресс-службе. - Посол, в частности, отметил, что белорусские производители готовы в полной мере обеспечить потребности области в современной карьерной, коммунальной, лесозаготовительной, грузовой и дорожно-строительной технике, в пассажирской технике, включая новейшие высокотехнологичные модели электробусов".

Фото посольства Беларуси в России

По данным дипмиссии, в настоящее время парк автобусов транспортных предприятий Архангельска и Северодвинска насчитывает уже около 100 единиц автобусов МАЗ. В 2018 году в регион поставлено 29 автобусов, 8 грузовых автомобилей МАЗ, 8 единиц дорожной техники холдинга "Амкодор", а также 16 карьерных самосвалов БелАЗ. Владимир Семашко выразил признательность российской стороне за содействие в вопросах поставок в регион белорусской техники и предложил рассмотреть возможность создания в регионе полноценного сервисного центра по обслуживанию и ремонту техники МАЗ.

"На встрече прозвучало также предложение нарастить объемы экспорта в Архангельскую область строительных услуг, лифтового оборудования в рамках осуществляемых в регионе программ, реализовать в области проект строительства Белорусского квартала, в том числе с привлечением кредитных ресурсов белорусских банков, - проинформировали в посольстве. - Данный подход, уже позитивно зарекомендовавший себя в ряде российских регионов, позволяет региональным властям выкупать в муниципальную собственность уже завершенные объекты строительства".

Игорь Орлов выразил заинтересованность в принятии плана мероприятий по сотрудничеству между правительствами Беларуси и Архангельской области в ближайшее время. Посол предложил организовать выезд бизнес-кругов Беларуси в Архангельскую область. Это предложение было поддержано губернатором.

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась также встреча Владимира Семашко с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. "Стороны отметили высокий уровень сотрудничества и необходимость дальнейшей активизации взаимодействия", - добавили в пресс-службе.-0-