Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады-2023

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 октября 2019
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:54 Соболенко прокомментировала итоги жеребьевки группового этапа WTA Elite Trophy Спорт
13:49 Число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6% Общество
13:37 Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16% Экономика
13:32 Мозырянин соорудил у себя дома инсталляцию из арсенала времен войны Происшествия
13:29 Минчанин обманул более десяти человек на $100 тыс. Происшествия
13:25 Боеприпасы времен войны обнаружили в Брестской крепости Происшествия
13:25 В Минске задержали распространителя наркотиков с 150 г гашиша Происшествия
13:15 В Глубокском районе поезд насмерть сбил пенсионера Происшествия
13:11 Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады-2023 Экономика
13:10 Белорусский рубль на торгах 21 октября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:08 Лесхозы Гомельской области намерены выращивать больше саженцев для озеленения населенных пунктов Регионы
12:55 В Витебске по подозрению в организации финансовой пирамиды задержан директор фирмы Происшествия
12:52 Более 4,6 тыс. кубометров мусора убрали во время акции "Чистый лес" Общество
12:50 В Мозыре и Гомеле два 7-летних мальчика попали под авто Происшествия
12:50 Беларусь предлагает Свердловской области восстановить товарооборот в $580 млн Экономика
12:46 Шахматный турнир в Витебске соберет участников из Беларуси и России Регионы
12:43 Национальный центр маркетинга организует "Школу поставщика" по новым правилам госзакупок Экономика
12:35 Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
12:35 Более 7 тыс. актов о хищении электроэнергии составили сотрудники "Минскэнерго" с начала года Общество
12:28 Две девушки пропали в Гомеле Происшествия
12:28 Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана Президент
12:23 ХК "Динамо-Минск" заключил пробные контракты с тремя игроками Спорт
12:17 Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября Экономика
12:17 Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды Общество
12:13 В Минске осужденному за кражу снизили срок наказания по протесту прокурора Происшествия
12:05 Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол Политика
12:05 Лесовосстановление в Гомельской области в 2020 году планируют провести на 16 тыс. га Регионы
11:55 Беларусь и Свердловская область хотят вместе разрабатывать решения для цифровых экономик Экономика
11:54 Полный пакет упрощений предоставлен 168 белорусским уполномоченным экономическим операторам в ЕАЭС Экономика
11:53 Вокруг планеты: В Нью-Йорке прошел собачий Хэллоуин-парад Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Экономика
21 октября 2019, 13:11

Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады-2023

Во время заседания
Во время заседания

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Всемирной летней универсиады 2023 года, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сегодня на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже является традиционным, что белорусская техника закупается российскими городами накануне крупных спортивных и других мероприятий. Мы предлагаем в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года проработать организацию обновления подвижного состава Екатеринбурга поставками белорусской современной пассажирской техники", - сказал Игорь Ляшенко.

По его словам, опыт Беларуси и других европейских городов убеждает в хороших перспективах развития электротранспорта.

Вице-премьер напомнил, что в этом году в Беларуси прошли II Европейские игры, для их проведения реконструировали и построили ряд объектов. "Считаем возможным предложить наш опыт для подготовки Всемирной летней универсиады 2023 года", - отметил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь поддержал создание совместной с Беларусью рабочей группы по строительству. По его мнению, это поможет в подготовке объектов к Универсиаде-2023.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь регионы России сотрудничество транспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16%
Белорусский рубль на торгах 21 октября ослаб к трем основным валютам
Игорь Ляшенко Беларусь предлагает Свердловской области восстановить товарооборот в $580 млн
Фото из архива Национальный центр маркетинга организует "Школу поставщика" по новым правилам госзакупок
Фото "Минскэкспо" Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября
Евгений Куйвашев Беларусь и Свердловская область хотят вместе разрабатывать решения для цифровых экономик
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении
Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана
Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол
100 000 рублей разыграют уже завтра – присоединяйтесь в прямом эфире!
Топ-новости
Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября
Уборка картофеля завершается в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 октября из-за тумана
Более 4,6 тыс. кубометров мусора убрали во время акции "Чистый лес"
Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды
В Минске и областных центрах 20 октября побиты температурные рекорды
Выставка "Деревообработка" пройдет в Минске 22-25 октября
Макей находится с рабочим визитом в Германии
Людмила Псыщаница завоевала золото молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте
В Витебске и Витебском районе маршрутки будут возить переписчиков бесплатно
МТЗ расширяет учебную базу в России
Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16%
Белорусский боксер Николай Веселов защитил чемпионский пояс WBA Continental
Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.