Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады-2023

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Всемирной летней универсиады 2023 года, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сегодня на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже является традиционным, что белорусская техника закупается российскими городами накануне крупных спортивных и других мероприятий. Мы предлагаем в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года проработать организацию обновления подвижного состава Екатеринбурга поставками белорусской современной пассажирской техники", - сказал Игорь Ляшенко.

По его словам, опыт Беларуси и других европейских городов убеждает в хороших перспективах развития электротранспорта.

Вице-премьер напомнил, что в этом году в Беларуси прошли II Европейские игры, для их проведения реконструировали и построили ряд объектов. "Считаем возможным предложить наш опыт для подготовки Всемирной летней универсиады 2023 года", - отметил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь поддержал создание совместной с Беларусью рабочей группы по строительству. По его мнению, это поможет в подготовке объектов к Универсиаде-2023.-0-