Беларусь готова обсуждать переориентацию экспорта калийных удобрений через российские порты - Авраменко

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова обсуждать переориентацию перевалки экспортных поставок калийных удобрений через российские порты. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА после состоявшейся сегодня в Москве церемонии подписания межправительственного соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.

"Мы обкатаем эти маршруты на примере нефтепродуктов, и в дальнейшей перспективе мы готовы обсуждать с нашими коллегами данные вопросы. Это не только калийные удобрения, но и лесные грузы, грузы машиностроительного комплекса и т.д.", - сказал Алексей Авраменко.

"Этот вопрос требует более глубокой детальной проработки с точки зрения мощностей, портовой инфраструктуры", - добавил он.

Готовность российской стороны рассмотреть возможность перевалки белорусских калийных удобрений и других грузов через порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил министр транспорта РФ Виталий Савельев. "Мы продолжим работу по другим продуктам, производимым в Беларуси", - отметил он.-0-