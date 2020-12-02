Беларусь готова поделиться с Молдовой опытом сельхозпроизводства и строительства автодорог

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин встретился с министром экономики и инфраструктуры этой страны Анатолом Усатым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Молдове.

Посол поздравил Анатола Усатого с назначением на должность министра экономики и инфраструктуры. Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, включая расширение кооперационных связей, рост взаимных поставок продукции, сотрудничество в области дорожного строительства и проведение в 2021 году очередного заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске.

Анатолий Калинин отметил, что Беларусь готова поделиться опытом в области сельскохозяйственного производства, модернизации железнодорожного, жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, строительства современных автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос из бетона, модернизации транспортной инфраструктуры.

Стороны согласились с тем, что внедрение в Молдове долгосрочных программ в различных областях народного хозяйства позволит эффективнее задействовать взаимные возможности и выведет белорусско-молдавское сотрудничество на новый уровень.-0-